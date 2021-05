Une famille surprise lorsqu’elle découvre que son chien a sauvé et ramené un chaton abandonné sous la pluie (vidéo)

Nos compagnons à 4 pattes peuvent témoigner une certaine forme de bienveillance à l’égard d’autrui. Au Texas, Monica Burks ne s’attendait pas à ce que sa chienne Hazel ramène un invité à la maison. Le nouvel arrivant n’était autre qu’un chaton chétif, perdu sous la pluie.

La vidéo publiée sur Twitter a été vue près de 5 millions de fois. Cette dernière montre Hazel, une chienne issue d’un croisement entre un Yorkshire, un Chihuahua et un Caniche âgée de 3 ans, rentrant à son domicile avec le petit félin trempé et miaulant. Dans l’allée, le canidé a semblé veiller à ce que le chaton le suive jusqu’au bout.

© Happily / Youtube (capture d'écran)

Lorsque le duo est arrivé sur le seuil de la demeure, Hazel a soulevé son protégé qui a peiné à franchir la porte d’entrée seul, et l'a hissé à l’intérieur pour le garder au chaud.

This good girl found and brought home an abandoned kitten.



Not all heroes wear capes. Sometime’s they wear collars... pic.twitter.com/Fn0qyuxtAd