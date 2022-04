Une famille reste sans nouvelles pendant 10 jours de sa chienne sénior, enlevée par des suspects armés !

Volée le 23 mars alors qu’elle se trouvait dans le véhicule de ses maîtres, une chienne a été retrouvée saine et sauve le weekend dernier. Ses ravisseurs, impliqués dans plusieurs autres attaques à main armée, sont toujours en fuite.

Une chienne sénior volée par des individus armés a été retrouvée 10 jours plus tard, rapportait Channel 3000 le dimanche 3 avril. Le couple de suspects recherché par la police est impliqué dans une série de cambriolages.

Le mercredi 23 mars, Maybel, femelle Cavapoo (croisé Cavalier King Charles Spaniel / Caniche) de 16 ans, était seule dans la camionnette de ses propriétaires. Celle-ci était stationnée sur le parking d’un magasin à Lake Delton, dans le Wisconsin. A son retour, sa famille constatait avec effroi que les vitres du véhicule venaient d’être brisées et que la chienne avait disparu.

Des voleurs armés et dangereux

Son maître Kraig Knudson et ses proches avaient posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Le surlendemain, la police de Lake Delton identifiait 2 suspects : un homme appelé Adam A. Lujano et âgé de 39 ans, ainsi qu’une femme du nom de Javanni Murjan Esteves et de 2 ans son aînée.

Selon les forces de l’ordre, ils avaient fait d’autres victimes dans le secteur ce jour-là, ayant cambriolé plusieurs voitures. Dans la foulée du vol de Maybel, ils avaient même menacé le propriétaire d’une camionnette avec une arme à feu pour lui dérober ses outils de travail.

Adam A. Lujano n’en était pas à son premier forfait. D’après CBS News, il est actuellement en liberté conditionnelle après une condamnation pour un car-jacking commis en 2018. En 2015, il avait fait de la prison pour s’en être violemment pris à un officier de police. Lui et sa complice sont considérés comme dangereux.

Le 28 mars, les Knudson étaient toujours sans nouvelles de leur chienne Maybel. Une récompense de 2000 dollars (1800 euros environ) était promise.

« Nous avons retrouvé notre aiguille dans la botte de foin »

La situation restait inchangée jusqu’au samedi 2 avril. Ce soir-là, Kraig Knudson a annoncé sur Facebook la nouvelle que tout le monde espérait ; Maybel était enfin de retour parmi les siens. Son propriétaire a posté des photos et une vidéo émouvantes des retrouvailles.



Kraig Knudson / Facebook

« Nous avons retrouvé notre aiguille dans la botte de foin », peut-on lire dans cette publication, où l’homme a tenu à « remercier tout le monde pour l’aide, le soutien, les prières et les partages. »

Kraig Knudson / Facebook

Les circonstances du retour de Maybel n’ont pas été précisées. Ses ravisseurs l’ont probablement abandonnée durant leur cavale. Ils sont d’ailleurs toujours recherchés. Les policiers pensent qu’ils se trouvent dans l’Etat voisin de l’Illinois.