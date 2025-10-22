Une famille entière doit la vie à son chien dont les aboiements ont été plus efficaces que l'alarme incendie

Alors que les flammes dévoraient silencieusement leur immeuble, une famille n’a dû son salut qu’à l’instinct de son chien, seul à avoir perçu le danger à temps. Un aboiement a suffi à tout changer.

Une famille habitant Anchorage, en Alaska (Etats-Unis), a échappé au peu à l’incendie ayant ravagé son appartement et attribue cet heureux dénouement à son chien. La vigilance et les aboiements du canidé a, en effet, permis à toute la maisonnée de se réveiller à temps et de sortir du logement en flammes, rapportait Alaska’s News Source .

Le chien en question, dont le nom n’a pas été révélé, appartient à la famille d’un jeune homme s’appelant Christian Napoleon. Ce dernier a livré son témoignage au média local.



Alaska’s News Source

Lui, son père, sa grand-mère et leur chien logeaient dans un appartement situé au 3e étage. Tous dormaient - à l’exception de l’animal - au moment des faits, le vendredi 26 septembre 2025 à 1 heure du matin, quand les flammes avaient commencé à se propager.

Christian Napoleon assure ne pas avoir entendu l’alarme incendie. Les aboiements du canidé, en revanche, l’ont tiré de son sommeil.

“La seule chose qui m'a réveillé, c'est mon chien, raconte-t-il, en effet. En réalité, mon chien nous a sauvé la vie.”



Alaska’s News Source

Courage et loyauté

Peu après, Christian Napoleon a entendu les cris d’une femme qui se trouvait dehors. Il a ensuite vu des policiers devant la résidence. Il s’est empressé de sortir, tout comme son père, sa grand-mère et le héros à 4 pattes.

A lire aussi : Un chien se prend au jeu du karaoké en duo avec sa maîtresse et cumule plus de 12 millions de vues sur TikTok (vidéo)

D’autres animaux de compagnie n’ont pas eu cette chance. Les pompiers ont, hélas, fait état des décès de 5 chiens et de chats. Aucune perte humaine n’est à déplorer, et la cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.

Des dizaines de résidents ont dû être relogés en urgence. L’antenne locale de la Croix Rouge Américaine et les services de la ville leur ont procuré des logements provisoires. La famille de Christian Napoleon séjourne à l’hôtel grâce à l’assurance de sa grand-mère.

Le chien a toute la reconnaissance de ses humains, qui n’oublieront jamais son courage et sa loyauté.