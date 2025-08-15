Une famille découvre un chien inconnu au petit matin et comprend qu’il a passé la nuit chez elle en regardant les vidéos de surveillance (vidéo)

Des utilisateurs d’Instagram ont récemment partagé l’adorable intrusion d’un chien dans leur maison. La boule de poils a décidé de visiter le logement en pleine nuit lorsque tout le monde dormait. Elle a échappé à la vigilance de tous les habitants, animaux compris, puis a été découverte le lendemain matin.

Mary Dickinson Cashin et sa famille sont des amoureux des chiens. Ils vivent avec Blue et Bear, leurs Golden Retrievers, en plus d’élever des toutous de même race depuis plusieurs années. S’ils ont l’habitude d’être entourés de quadrupèdes, ils ont toutefois été surpris en se réveillant un matin avec une boule de poils totalement inconnue au sein de leur maison.

Peut-être que le visiteur, de type Husky, a été attiré par ses congénères et la bonne humeur générale qui émane de la propriété. Quoi qu’il en soit, le curieux a profité d’une ouverture pour se faufiler à l’intérieur de celle-ci. Les habitants avaient effectivement oublié de fermer le garage ce jour-là, et il faut croire que l’intrus attendait cela depuis longtemps !

@blue.bear.goldens / Instagram

Une visite prolongée

En voyant la porte ouverte, il s’est glissé à l’intérieur et a commencé son exploration. Laquelle a pu être documentée à l’aide de la caméra de surveillance installée dans la maison. Sur les images, partagées par Yahoo Life , on le voit explorer les lieux avec beaucoup de curiosité. Il parvient à entrer dans la pièce de vie et visite minutieusement le logement.

Puis, saisi d’un éclair de lucidité, l’animal semble se rendre compte qu’il est piégé à l’intérieur. Il tente alors de trouver une sortie, en vain, et panique un peu avant de s’allonger. Il passe alors la nuit sur place et, aux premières lueurs du jour, se remet à explorer les lieux. Il tente à nouveau de sortir et essaye de passer par la fenêtre, sans succès.

Quelques instants plus tard, les membres de la famille se réveillent et tombent nez à nez avec lui au premier étage. Le toutou est très joyeux en constant qu’il n’est pas seul dans la maison. Ses hôtes, quant à eux, sont surpris de le voir et comprennent qu’il s’agit du chien d’un voisin. Ils jouent alors avec lui pour le détendre, puis lui offrent de l’eau avant de le ramener à la maison, guidés par le toutou lui-même.

Si le Husky était un parfait inconnu au départ, il a fini par sympathiser avec les Golden Retrievers de la famille et passe désormais du temps avec eux. Son intrusion, bien qu’illégale, lui a été bénéfique, car elle s’est soldée par de nouvelles amitiés !