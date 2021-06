Un propriétaire amusé lorsqu’il découvre que son Bulldog Anglais ne comprend que l’espagnol

Dans une vidéo postée sur TikTok, un homme adresse un ordre à son chien que ce dernier exécute à la perfection. Jusqu’ici, rien d’extraordinaire, sauf que son ami à 4 pattes ne comprend qu’une langue qui n’est pas la sienne, l’espagnol en l’occurrence.

Une vidéo amusante montrant un chien n’obéissant à son propriétaire qu’en espagnol est devenue virale, comme le rapporte le New York Post.

Le canidé en question est un Bulldog Anglais qui répond au nom de Señor Snax. Comprenez « Monsieur Friandises ». On imagine donc que, comme la plupart des chiens de cette race, il est caractérisé par une grande gourmandise.

Son maître, qui vit à Hobbs dans l’Etat du Nouveau-Mexique (Sud des Etats-Unis), indique qu’on lui avait offert l’animal. Il indique aussi et surtout qu’il avait mis un certain temps avant de comprendre que son chien ne comprenait que les ordres en espagnol. Il appartenait donc très probablement à une famille d’origine mexicaine et avait reçu une éducation dans cette langue.

« Dame la mano »

Son propriétaire, l’utilisateur @girthbrooks1994 sur TikTok, s’est adapté et a fait l’effort d’apprendre ces commandes en espagnol pour se faire comprendre et obéir du Bulldog Anglais.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir et entendre l’Américain s’adresser à Señor Snax dans la langue de Cervantès. Il lui dit notamment « sientate », qui correspond à l’ordre assis, et « dame la mano », ce qui signifie « donne-moi la patte ». Le chien hispanophone obéit sans aucun problème.

Une publication qui a suscité de nombreux commentaires sur TikTok, dont un plein d’humour : « Bulldog Anglais ? Non, Bulldog Espagnol ».