Une famille décide de tout faire pour rendre heureux ce chiot à qui il ne reste qu'un mois à vivre !

Souffrant d’une anomalie cardiaque grave, Logan n’avait plus longtemps à vivre d’après les vétérinaires. La famille d’accueil du jeune chien a décidé de faire en sorte que sa courte existence soit la plus heureuse possible.

Un adorable chiot Berger Allemand appelé Logan avait d’abord été pris en charge par un refuge avant d’être transféré vers un autre, Rescued Hearts Northwest dans l’Etat de Washington. Celui-ci était mieux équipé et plus expérimenté vis-à-vis des cas médicaux complexes. Le petit chien était, en effet, atteint d’une maladie incurable. Lorsque les vétérinaires l’ont examiné, notamment par échocardiogramme, ils ont compris que son cœur était très mal en point et ne lui ont donné qu’un à 12 mois à vivre.

Logan a été confié à une famille d’accueil, celle de Lindie Saenz. Elle et ses enfants voulaient que la courte vie du chiot soit pleine de joie. Ils ont établi une liste de choses amusantes à faire : promenades sur la plage, baignades en piscine, crème glacée, hamburger, neige… Ainsi, Logan a enchaîné aventures et découverte passionnantes.

Puis les enfants se sont lancé un défi : faire en sorte que le chiot reçoive 100 câlins. Ils ont créé l’évènement « Hugs for Logan » (des câlins pour Logan). Finalement, 200 personnes ont été au rendez-vous, comme le rapporte The Dodo.

Un couple est même venu de l’Etat voisin de l’Oregon pour rencontrer le petit chien et l’embrasser.

L’évènement a été empreint d’émotion, de joie, de larmes et de sourires. Il a aussi permis d’attirer l’attention d’un spécialiste, le Dr Brian Scansen. Officiant à l’école vétérinaire de l’Université d’Etat du Colorado, il a contacté Rescued Hearts Northwest et a demandé que l’animal lui soit amené. Il était convaincu qu’il pouvait l’opérer et peut-être le sauver.

L’opération a eu lieu le 31 janvier 2019. Malheureusement, elle n’a pas permis de résoudre le problème, car lors de l’intervention, le Dr Brian Scansen a découvert que le chiot souffrait d’un autre problème cardiaque. Malgré ses efforts, il n’a pas réussi à remplacer la valve pulmonaire défectueuse. Il ne perdait toutefois pas espoir, car le chien pouvait être de nouveau opéré, mais à cœur ouvert. Il fallait attendre qu’il grandisse encore un peu. Lindie Saenz et sa famille ont donc continué de gâter Logan, qui nageait dans le bonheur et l’amour.

Hélas, le 18 avril 2019, Rescued Hearts Northwest a annoncé une terrible nouvelle sur sa page Facebook. Le cœur de Logan s’est arrêté de battre pour toujours durant la seconde intervention. Les vétérinaires avaient tout fait pour le sauver, mais en vain. Le chien s’en est allé après avoir eu une brève, mais riche vie.