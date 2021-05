Une famille d'accueil passe 12 heures dans la voiture pour permettre à une chienne errante de mettre bas loin de la tempête de neige

© Aubrey Morgan

Une famille texane a tout fait pour permettre à une chienne errante et à ses chiots nouveau-nés de rester au chaud. La tâche était d’autant plus compliquée que l’électricité était coupée à cause de la tempête de neige.

Une chienne errante appelée Maggie avait été découverte enceinte dans les rues de Fredericksburg, dans l’Etat du Texas. Recueillie par l’association Hill Country SPCA, elle a ensuite été confiée à une famille d’accueil, celle d’Aubrey Morgan.

Tout le monde a adoré Maggie, notamment les 2 enfants du couple âgés de 2 ans et 9 mois, avec lesquels la chienne s’est montrée extrêmement douce. Aubrey Morgan n’avait jamais accueilli de chienne gestante par le passé et s’est dûment renseignée pour l’aider à mettre bas dans les meilleures conditions.

L’un des points les plus importants qu’elle a retenus, c’est que les chiots doivent être bien au chaud. Or, une vague de froid sans précédent s’abattait sur le Texas, et les choses n’allaient pas s’arranger, comme le raconte The Dodo.

A cause d’une tempête de neige, la maison d’Aubrey Morgan était privée d’électricité. La famille espérait le retour du courant avant l’accouchement de Maggie, car le système de chauffage est électrique. Le 16 février dernier à la mi-journée, la chienne a mis au monde son premier chiot, alors que l’électricité n’était toujours pas de retour.

Aubrey et son mari ont alors placé Maggie et son petit dans la salle de bain. Ils ont ouvert le robinet d’eau chaude afin de réchauffer la pièce et disposé des poches d’eau bouillante, mais cela ne suffisait pas. Il y faisait toujours trop froid.

Après la naissance du 4e chiot, ils ont décidé de les installer dans la voiture. Le couple est resté à leurs côtés à tour de rôle pendant 12 heures dans l’habitacle. Maggie y a mis bas ses 3 derniers petits. Entretemps, la famille a trouvé un générateur, mais ce dernier n’a permis de chauffer qu’une partie de maison.

4 personnes et 11 chiens dans une voiture pour échapper au blizzard

Finalement, Aubrey et son époux ont décidé d’emmener tout le monde chez ses parents, qui habitent à 45 minutes de là. Le couple, les 2 enfants, leurs 3 chiens, ainsi que Maggie et ses 7 chiots ont donc tous passé quelques jours au chaud, puis sont rentrés à la maison quand l’électricité y a été rétablie.

Daisy, Poppy, Ash, Rosie, Dahlia, Clover et Aster – les petits de Maggie – se portent à merveille et continuent de grandir. Les chiots et leur mère pourront être proposés à l’adoption dès le mois d’avril.