Une étude révèle que les Français photographient plus leurs animaux de compagnie que leurs enfants

Les photos que l’on stocke en disent beaucoup sur notre quotidien et nos intérêts : un service d’édition de photographies a décidé de mener des recherches pour définir le sujet préféré des Français, et il s’agirait des chiens et des chats.

Grâce à nos téléphones, les opportunités de photographier notre environnement sont permanentes. Ces derniers temps, les Français sont traversés par une vague de nostalgie, et impriment de plus en plus leurs photos numériques. Parmi celles-ci, on retrouve beaucoup de petits minois canins et félins, visiblement bien plus que des enfants.

Une étude révélatrice

C’est le CEWE, service d’édition de livres photo, qui a décidé de mener l’enquête concernant la préférence des Français en matière de sujets en photographie, cet art qui fête ses 200 ans cette année. Rassemblant 1 000 Français majeurs, l’étude dirigée par l’Institut Discurv a permis d’en savoir plus concernant les habitudes photographiques.

Le résultat ? « 53% des moins de 35 ans prennent des photos quotidiennement, contre seulement 16% des plus de 50 ans », rapportent 20 minutes et Ouest France. Les plus jeunes dégaineraient donc plus naturellement leur téléphone pour ne pas oublier des moments chers à leur cœur.

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Photo d'illustration

« Les animaux de compagnie prennent une importance croissante »

Précisant ses résultats, l’Institut a pu identifier la tendance qui se dessine chez ces mêmes photographes du quotidien, avec 33% qui immortalisent leur animal de compagnie, et 31% qui photographient leurs enfants.

Si la différence n’est pas énorme, elle révèle la place prégnante des animaux dans notre société. Laurence Courtinat-Vernon, la présidente de CEWE en France et en Espagne, explique : « Ils deviennent des éléments à part entière de la famille et on les inclut dans les photos de groupe ou dans des photos plus anodines ».

Parallèlement, d’autres études récentes ont permis de mettre en avant tous les effets bénéfiques de la présence d’un animal de compagnie dans un foyer. Le chien ou le chat participe au bien-être des humains, mais permettrait aussi de « préserver nos fonctions cognitives ».

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Garder une trace pour toujours

La présidente ajoute que les Français auraient aussi tendance à se tourner vers l’argentique, qui offre une autre expérience de l’art photographique. Par ailleurs, si les photos sur téléphone se multiplient, elles s’accompagnent aussi d’une hausse des impressions papier. Les Français semblent apprécier conserver un souvenir tangible de moments heureux, comme des portraits de leurs compagnons.