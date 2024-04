Une découverte scientifique révèle pourquoi certains chiens aboient constamment contre la télévision

Parfois, nos toutous ont des comportements des plus étranges. Certains chiens peuvent, par exemple, se mettre à aboyer soudainement contre la télévision lorsque vous regardez un programme avec d'autres chiens. D’autres ignoreront complètement l’écran. Qu’est-ce qui cause ce comportement ? Pourquoi certains chiens réagissent-ils différemment des autres ? Examinons la question.

Pour commencer, on peut se demander si les chiens comprennent réellement ce qu’ils voient lorsqu’un autre toutou apparaît à la télévision. En effet, la science a maintes fois démontré que les chiens avaient une vision différente des humains. Réussissent-ils vraiment à identifier leurs congénères sur un écran de télévision ?

Une capacité à reconnaître les autres chiens en images

En 2013, une étude menée à l’École nationale vétérinaire de Lyon et publiée dans la revue Animal Cognition a mis en évidence que les chiens étaient en effet capables de différencier les espèces grâce à des systèmes cérébraux assez similaires à ceux des humains.

Les chercheurs en sciences animales ont également démontré que les chiens pouvaient identifier des images d’autres chiens parmi des images d’humains et d’autres animaux. En se basant uniquement sur l’apparence visuelle, les chiens sont donc capables de reconnaître d’autres chiens sur des images. Ainsi, si votre toutou aboie contre la télévision, c’est certainement qu’il a reconnu un autre chien à l’écran.

Des comportements différents selon les chiens

Face à l’un de leurs congénères à la télévision, tous les chiens ne réagissent pas de la même manière. Certains dressent les oreilles, d’autres courent derrière la télévision pour essayer de trouver l’animal ou aboient de manière incontrôlable. D’autres encore ne font rien du tout et ignorent complètement ce qui se passe à l’écran. Qu’est-ce qui explique une telle différence d’attitude ?

Le fait qu’un chien réagisse ou non à un autre chien qu’il voit ou qu’il entend à la télévision dépend en grande majorité de sa personnalité et de sa race. Un chien réactif et territorial sera, par exemple, plus enclin à aboyer contre un potentiel animal présent sur son territoire. C’est le cas notamment des chiens de troupeau ou des chiens de garde qui sont plus sensibles à la présence d’un intrus. Au contraire, les chiens plus timides ou tolérants auront tendance à ignorer les autres toutous à l’écran.

Comment calmer un chien qui aboie excessivement contre la télévision ?

À chaque fois qu’il voit ou entend un chien à la télévision, votre fidèle compagnon se met à aboyer vigoureusement ? Si vous souhaitez en finir avec ces aboiements gênants, sachez que le renforcement positif est la clé.

A lire aussi : 10 ans après avoir été adoptée, une chienne retourne dans son ancien refuge car ses propriétaires ne veulent plus d’elle (vidéo)

Vous pouvez, par exemple, essayer de distraire votre chien avec des friandises et des jouets chaque fois qu’un autre canidé apparaît à l’écran. Il est également possible de recourir à des distractions comme un jouet Kong ou tout autre jouet garni de friandises. L’essentiel est d’essayer de concentrer l’attention de votre chien ailleurs que sur les animaux à la télévision.

Quelle que soit la méthode choisie, pensez toujours à récompenser votre toutou pour son bon comportement !