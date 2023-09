La vidéo adorable d'un Beagle qui regarde la télévision comme un enfant et réagit à ce qu'il voit

Ollie a fait fondre les cœurs des internautes avec sa manière très humaine de regarder la télévision. Couché devant l’écran, il est absorbé par les images et réagit en fonction de ce qu’il voit. On dirait presque un petit enfant face aux dessins animés le matin.

Avez-vous déjà observé votre chien ou votre chat en train de regarder la télévision ? Si c’est le cas, vous vous demandez surement s’il comprend ce qu’il voit. Une étude réalisée en Angleterre montre que les chiens réagissent principalement aux sons émis par la télévision, comme les aboiements et les cris d’animaux. Cependant, avec l’amélioration de la qualité des images, ils sont de plus en plus sensibles au visuel. Ils ont même généralement des préférences en termes de programme télévisé.

Bien que tous les mystères autour de ce sujet ne soient pas encore élucidés, les canidés semblent montrer un intérêt tout particulier pour les films ou dessins animés qui contiennent des animaux. C’est le cas d'Ollie, un Beagle dont le film préféré est Comme des bêtes. Et lorsqu’il le regarde, il ne fait pas les choses à moitié. Il fait preuve d’une grande concentration et réagit même selon ce qu’il se passe à l’écran. C’est ce que montre la vidéo partagée par sa propriétaire sur TikTok et relayée par PetHelpful.

Ollie a la meilleure place sur le canapé

Dans la vidéo, on découvre Ollie allongé à plat ventre sur le canapé, les pattes arrière étendues derrière lui. Il a choisi la meilleure place, celle la plus proche de l’écran.

Le canidé regarde un dessin animé dans lequel se trouvent différents animaux, dont des chiens et des chats. Il semble vraiment captivé par les images.

À la 6e seconde de la vidéo, un chat du dessin animé sort de sa cachette et montre les dents, effrayant un chien. À ce même moment, on peut clairement voir les pattes arrière d’Ollie s’écarter dans un sursaut.

Les internautes ont fondu devant ce mignon Beagle et ses réactions. Ils sont plus de 750 000 à avoir aimé la vidéo. Tous s’accordent pour dire qu’Ollie semble vivre entouré d’amour. Ce à quoi la propriétaire a répondu qu’il était très aimé, en particulier par les 3 enfants de la famille.