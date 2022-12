Une dame âgée désespérée après le vol de son chien d'assistance, la police se lance sur ses traces

Le surlendemain de la disparition du chien d’une habitante sénior de l’Ohio, la police locale a donné des nouvelles rassurantes à son sujet. Les forces de l’ordre avaient lancé un appel à témoin dans l’espoir de retrouver au plus vite le canidé, seule membre de la famille de la dame en question.

Le chien d’assistance d’une personne âgée a été retrouvé sain et sauf après une disparition ayant duré 2 jours, rapportait WHIO.

Le quadrupède est un Schnauzer nain âgé d’un an et répondant au nom de Gonzo. Il avait été offert à sa maîtresse à l’occasion de son anniversaire, précisait la police de Dayton dans l’Etat de l’Ohio, où réside la propriétaire.

Gonzo se trouvait au domicile de cette dernière, dans le jardin, quand sa disparition avait été constatée le lundi 28 novembre. Sa maîtresse avait dit aux forces de l’ordre qu’on le lui avait probablement volé.

La police avait aussitôt lancé un appel à témoins et demandé à quiconque détenant une information susceptible d’aider à la localisation de l’animal d’en faire part au détective Roesser, chargé de l’enquête.

Retrouver le chien était d’autant plus urgent que sa propriétaire vit seule et qu’il est, en quelque sorte, sa seule famille.

« Je sais que quelqu’un cherche ce garçon »

Gonzo est finalement rentré à la maison et auprès d’elle le surlendemain, toujours d’après la police de Dayton. Celle-ci n’a pas précisé les circonstances du retour du Schnauzer nain, mais un post partagé sur le groupe Facebook « Lost and Found Pets of Ohio » indique qu’il a été retrouvé par une habitante dans la rue.

Chelsea Armstrong / Facebook

Il s’agit d’une certaine Chelsea Armstrong, l’auteure de ladite publication comprenant une photo du chien. Elle y indiquait avoir pris soin du canidé et qu’elle savait « que quelqu’un cherchait ce garçon ».