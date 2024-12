Une chienne volée puis jetée sur la route refait surface à 230 km de son domicile grâce à sa puce et à un automobiliste bienveillant

Qui s’est emparé de Ninja ? Pourquoi l’avoir jetée par la fenêtre du véhicule, mettant ainsi sa vie encore plus en danger ? La propriétaire de cette chienne n’a pas encore les réponses à ses questions, mais chaque chose en son temps… Il s’agit pour le moment du profiter de son retour à la maison et de l’aider à reprendre des forces après les terribles 24 heures qu’elle vient de vivre.

Une chienne enlevée dans le Calvados et s’étant retrouvée seule au milieu du périphérique parisien a été secourue et restituée à sa famille le lendemain, rapportait Franceinfo le lundi 2 décembre.

Elise Ribot habite entre Troarn et Sannerville près de Caen (14). Maman d’un petit garçon d’un an prénommé Côme et attendant son 2e enfant, elle est aussi propriétaire d’une adorable femelle Jack Russell Terrier de 8 ans, répondant au nom de Ninja.



Outrouverquoiacaen / Facebook

Cette dernière s’est volatilisée le dimanche 1er décembre. Sa maîtresse a constaté sa disparition le matin et s’est tout de suite lancée à sa recherche. Elle s’est également tournée vers les réseaux sociaux, où son appel à l’aide a été massivement relayé.

Elise Ribot a insisté sur l’importance de la place qu’occupe Ninja dans son foyer, notamment auprès de Côme auquel il est extrêmement attaché. « C’est un membre à part entière de la famille, la meilleure compagne de jeu de mon fils d’un an, dit-elle, en effet, à ce propos. Un chien attentionné et calme qui n’a pas pour habitude de sortir de la maison. »



Outrouverquoiacaen / Facebook

A mesure que les heures défilaient, l’inquiétude grandissait et les pires scénarios étaient envisagés. « J’ai imaginé le pire, en pensant déjà la retrouver écrasée quelque part », confie ainsi la mère de famille.

La délivrance est arrivée le lundi matin d’un cabinet vétérinaire basé dans le 20e arrondissement de Paris, soit à 230 kilomètres de chez elle. A l’autre bout du fil, son interlocuteur lui annonçait la nouvelle qu’elle espérait tant entendre. Le praticien venait effectivement de se voir remettre Ninja de la part d’un retraité au grand cœur.

Ninja a passé la nuit au chaud et en sécurité chez son sauveur

Ce dernier avait retrouvé la chienne la veille alors qu’il était au volant de sa voiture. L’animal avait été jeté par un autre automobiliste, vraisemblablement son ravisseur, sur le périphérique. Il devait ensuite se faufiler entre les véhicules qui passaient à toute vitesse pour échapper à l’accident. Par chance, aucun ne l’avait percuté.

Outrouverquoiacaen / Facebook

Le bon samaritain avait pris soin de Ninja en l’hébergeant pendant la nuit avant de l’emmener au cabinet vétérinaire lundi matin. Celui-ci a pu obtenir les coordonnées d’Elise Ribot grâce à la puce d’identification de la Jack Russell.

La chienne était à bout de forces, mais saine et sauve. Sa maîtresse s’est rendue hier à Paris pour la ramener à la maison.