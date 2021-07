Un chien traîné à l’arrière d’une voiture puis abandonné sur le périphérique, le conducteur recherché par la police

Photo d'illustration

Secouru par les pompiers et emmené chez un vétérinaire, un chien est aujourd’hui entre la vie et la mort après avoir été traîné derrière une voiture sur le périphérique nantais. La police est à la recherche du conducteur.

A Nantes, un automobiliste a assisté à une scène choquante sur le boulevard périphérique et prévenu les forces de l’ordre. Sous ses yeux, un autre usager de la route traînait un chien derrière son véhicule, avant de l’abandonner sur les lieux, rapportait France Bleu ce mardi 27 juillet.

La police en a été avertie peu avant 22 heures, le lundi 26 juillet. Le témoin, révolté par ce qu’il venait de voir porte de Grand Lieu, a décrit aux autorités les faits de manière détaillée. D’après le récit qu’il a rapporté, le quadrupède était attaché par sa laisse à l’attelage à l’arrière de la voiture. Le conducteur l’avait ainsi traîné sur une dizaine de mètres au moins, alors qu’il roulait à une vitesse soutenue.

Porte de Grand Lieu, boulevard périphérie de Nantes - Google Maps

Le pauvre animal ne parvenait pas à suivre la cadence infernale imposée par l’automobiliste. Ce dernier s’était ensuite arrêté pour détacher le canidé, le laisser sur place et reprendre sa route.

Le chien pourrait ne pas survivre

A l’arrivée des forces de l’ordre, l’individu avait déjà quitté les lieux. Le chien, lui, était très mal en point. Dans le tweet posté hier par la police nantaise, on apprend que les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique l’ont pris en charge et emmené chez le vétérinaire. L’animal est dans un état critique.

Les policiers recherchent activement l’auteur de cet acte ignoble. La plaque minéralogique de son véhicule et les informations obtenues grâce à la puce d’identification du chien devraient les mettre sur sa piste.

Dans la publication Twitter évoquée plus haut, la police de Loire-Atlantique rappelle également que l’abandon d’un animal est puni par la loi. Il s’agit d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 30 000 euros d’amende.