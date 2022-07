Une chienne trouve un œuf en pleine nature et décide d’en prendre soin jusqu’à son éclosion

Erica Laurenzi vit dans une grande propriété dans le Maine dans l’État de Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Elle a pour habitude de s’y promener de longues heures en compagnie de ses chiens.

Un jour, elle a remarqué au loin sa chienne Stella avec une chose dans la gueule qui ne ressemblait en rien à un jouet pour canidé. À y voir de plus près, il s’agissait d’un œuf relativement gros et Stella n’était pas du tout d’accord pour l’abandonner. Erica a tout de même cherché pendant plus d’une heure le nid d’où provenait l’œuf marron tacheté. « Étonnés qu'elle ne l’ait pas cassée, nous sommes partis en quête du nid, en vain », a déclaré Erica à The Dodo.

La femme ne souhaitait pas non plus renoncer à le sauver. Elle a donc mis l’œuf bien au chaud sous ses vêtements et a couru à l’animalerie acheter un incubateur.

Une attente de 25 jours

Durant les 25 jours d’incubation, Stella veillait sur son petit protégé pendant qu’Erica se demandait quel type d’oiseau allait en sortir. Après des recherches sur Internet, elle a supposé qu’il contenait sans doute un dindonneau, un animal naturellement présent dans sa propriété.

Dès que la coquille s’est fendue, Stella n’a plus quitté son poste. « Le matin où il a commencé à éclore, on pouvait dire que Stella savait que quelque chose se passait. Puis elle a regardé attentivement toute la nuit pendant qu'il séchait et prenait ses repères », a confié Erica.

C’est ainsi que Stella et Erica sont devenues les mères adoptives de la petite dinde. « Nous prévoyons de la garder sur notre terrain dans le Maine et d'en faire la mascotte de notre projet de location de chalets que nous lancerons au printemps prochain », a expliqué Erica.

L’objectif est de replacer l’oiseau dans son habitat naturel dès qu’il sera suffisamment autonome, tout en lui fournissant un abri sécurisé afin qu’il ne soit pas à la merci des prédateurs. En attendant : « Stella entre et jette un coup d'œil par-dessus la couveuse pour vérifier si son nouvel ami va bien, échangeant des regards et de petits gazouillis », a conclu la maîtresse.