Une chienne surprend et amuse ses humains en imitant sa congénère blessée pour recevoir plus d'attention (vidéo)

Sensible à l’attention portée à sa compagne convalescente, une Samoyède n’a pas hésité à simuler une blessure pour regagner sa place au centre des regards. Une mise en scène aussi attendrissante qu’amusante, qui révèle toute la finesse d’observation de nos amis à 4 pattes.

Yuki n’avait pas eu un début de vie facile, mais elle avait pu surmonter les difficultés rencontrées durant sa jeunesse grâce à des personnes au grand coeur. Délaissée à 4 reprises en l’espace de seulement 7 mois, cette femelle Samoyède, dont nous vous avions déjà parlé dans un article précédent en 2023, a fini par trouver une famille aimante, celle de Jeanny Lamberti, en Allemagne.

Ses maîtres ont ensuite adopté Maple, femelle Berger Australien, qu’elle a tout de suite placée sous sa protection et traitée comme sa petite sœur. Toutes 2 sont devenues d’inséparables amies, et leur merveilleuse relation enchante de nombreux internautes via les comptes de réseaux sociaux qui leur sont consacrés. Leur quotidien est ainsi suivi par 1,1 million de followers sur TikTok et 620 000 sur Instagram .

C’est justement sur Instagram que Jeanny Lamberti a posté, en avril 2025, une vidéo devenue virale. La séquence, que relaie Newsweek , est particulièrement drôle et touchante. Elle en dit long sur l’intelligence, la sensibilité et le sens de l’observation de nos amis à 4 pattes.

On y découvre la surprenante stratégie adoptée par Yuki pour être certaine d’avoir toute l’attention de ses humains, allant jusqu’à faire semblant d’être blessée. La vidéo montre la Samoyède portant un bandage autour de la patte, alors qu’elle ne souffre d’aucune blessure. Elle feint même de boiter.



babybearyuki / Instagram

“Elle insistait pour avoir ses propres pansements”

En fait, c’est Maple qui venait d’être opérée. A son retour de la clinique vétérinaire, la femelle Aussie avait droit à un peu plus d’attention de la part de ses maîtres, car elle avait besoin de soins, notamment des changements de pansements et de bandages. Sa congénère a compris qu’il lui suffisait de l’imiter pour être choyée à son tour.

“Yuki adore sa sœur, mais elle aime aussi être le centre de l'attention. Elle insistait pour avoir ses propres ‘pansements’ à chaque fois que Maple était soignée”, explique Jeanny Lamberti.

A lire aussi : Au cours d’un déplacement professionnel avec son chien, cette jeune femme fait la rencontre d’un chien errant qui s’empare de son coeur (vidéo)



babybearyuki / Instagram

Au-delà de la filouterie de Yuki, l’histoire de cette chienne et de Maple illustre avec tendresse la capacité des animaux à ressentir, comprendre et même imiter pour se rapprocher de ceux qu’ils aiment.