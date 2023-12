Comment lutter contre les dangers du surpoids chez les animaux de compagnie ? Les réponses de Yoann Latouche et du Dr Sylvain Hawawini dans La Touche Animale

Le surpoids est un fléau qui ne sévit pas que chez les humains. Nos animaux de compagnie sont également concernés par ce problème. Ils le sont d’ailleurs plus souvent que ce que nous avons tendance à croire. Comment peut-on savoir si son chien ou son chat est en surcharge pondérale ? Quelles sont les conséquences sur sa santé ? Comment l’aider à perdre les kilogrammes en trop ? Le Dr Sylvain Hawawini a répondu à ces questions et bien d’autres posées par Yoann Latouche et les internautes dans le nouveau numéro de La Touche Animale.

Sédentarité et alimentation inadaptée font partie des éléments déclencheurs de surpoids, voire d’obésité chez nos amis à fourrure, dont la santé et le bien-être s’en ressentent. Il est donc nécessaire de les aider à contrôler leur poids pour qu’ils aient une qualité et une espérance de vie optimales. C’est le thème abordé par Yoann Latouche et le vétérinaire Sylvain Hawawini dans le nouvel épisode du show La Touche Animale, diffusé en direct le mardi 12 décembre sur Instagram.

Voici le replay :

8 chats sur 10 en surpoids ?

Les animaux de compagnie sont-ils vraiment de plus en plus nombreux à être en surpoids ? La question est posée d’emblée par Yoann Latouche au Dr Hawawini qui répond par l’affirmative. A la clinique vétérinaire parisienne où il travaille, ce dernier constate que 80% des chats environ affichent sur la balance plus que ce qu’ils ne devraient. La plupart des propriétaires ne s’en rendent pas compte et sont d’ailleurs très étonnés de l’apprendre de la bouche du praticien.

Le surpoids touche aussi les chiens, mais dans une moindre mesure. L’activité physique globalement plus importante chez les canidés explique en partie cette différence. La problématique existe tout de même chez eux et elle est à prendre très au sérieux, car qu’il s’agisse du chien ou du chat, les conséquences de l’excès de poids sont graves.

Cela va des troubles ostéo-articulaires (arthrose, boiteries…) aux problèmes respiratoires, en passant par le risque de développer le diabète.

Comme évoqué plus haut, bon nombre de propriétaires ont des animaux en surpoids sans le savoir. Comment sait-on si c’est le cas de son chien ou son chat, justement ? En touchant la cage thoracique, on exerce une légère pression pour sentir les côtes. Si on doit enfoncer les doigts et qu’on ne perçoit pas les côtes, alors l’animal est en situation de surcharge pondérale. Ce n’est là qu’un seul des procédés employés par les vétérinaires comme le Dr Hawawini pour établir leur diagnostic.

Moins de calories, plus d’exercice

Une fois celui-ci fixé, il s’agira de connaître la marche à suivre pour aider son ami canin ou félin à se rapprocher le plus possible de son poids de forme. Cela passe inévitablement par une réduction des quantités de nourriture servies à l’animal, mais de manière très progressive, ainsi que par l’incorporation d’aliments qui lui permettent d’atteindre la satiété plus rapidement tout en modérant les apports caloriques. Le Dr Hawawini cite les exemples des courgettes et des haricots verts.

L’activité physique est également incontournable, même si elle est plus évidente à mettre en place avec le chien qu’avec le chat. Là encore, la montée en intensité doit être graduelle afin de préserver les articulations déjà mises à mal de l’animal.

Dans tous les cas, il est important de se faire accompagner du vétérinaire, seule partie habilitée à orienter le maître vers le régime alimentaire le mieux adapté à l’animal. D’ailleurs, pour faire le plein de conseils et d’astuces en matière d’alimentation animale, le podcast « La Truffe dans la Gamelle » de Charlotte Devaux constitue une excellente source. Charlotte Devaux qui avait d’ailleurs déjà participé à La Touche Animale pour traiter ce sujet en long et en large.

