Une chienne séniore sauve la vie de son maître malade et blessé en guidant un policier vers son emplacement

Gita n’est peut-être plus toute jeune, mais cette chienne n’a rien perdu de son énergie, encore moins de son intelligence et sa loyauté. Elle en a fait la démonstration récemment en sauvant la vie de son maître, qui était en grande détresse.

Les faits, que rapporte FOX 28, ont eu lieu le 25 septembre 2024 dans le comté de Stevens, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). Ce jour-là, l’adjoint du shérif Wright effectuait une patrouille dans un secteur forestier très peu peuplé quand il a vu une chienne assise sur la route.

Le policier s’est aussitôt arrêté et s’est approché de l’animal pour tenter de le faire monter à bord de son véhicule. Il voulait ainsi essayer de retrouver son propriétaire, vu que l’endroit était loin de toute habitation.

La chienne séniore ayant refusé de le rejoindre, il l’a laissée sur place et a sillonné la zone, en quête de son éventuelle famille, mais sans résultat. Il est ensuite retourné là où il l’avait découverte. Elle était toujours là, mais cette fois-ci, elle se tenait en plein milieu de la route.



Stevens County Sheriff's Office / Facebook

Son propriétaire était grièvement blessé

Quand il est allé vers elle, la chienne s’est éloignée et engagée sur un petit chemin s’enfonçant dans les bois. Il l’a suivie, ce qui l’a mené vers une sorte de cabane d’été. A proximité de cette dernière, l’adjoint du shérif a aperçu un homme âgé par terre, appelant à l’aide et incapable de se relever.

A 84 ans, la victime souffrait de problèmes de santé et devait prendre un certain nombre de traitements, mais elle était tombée et s’était blessée. Elle était ainsi allongée depuis des heures.

Sans l’intervention de l’officier Wright et surtout de Gita qui a mis ce dernier sur la piste de son maître, l’état de santé de l’octogénaire se serait aggravé davantage. Il a pu être transporté à l’hôpital à temps et soigné.

La brave chienne de 13 ans lui a tout bonnement sauvé la vie.

