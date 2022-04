Un couple transforme la cabane de jeux de leurs enfants et en fait un enclos génial pour leur chat

© Sandra / Reddit

Des parents californiens ne savaient pas quoi faire de la cabane de jeux de leurs enfants, qui ont grandi. Ils ont eu une idée lumineuse : en faire un espace ludique extérieur sécurisé pour leur chat. Le résultat a séduit de nombreux internautes sur Reddit.

Un « catio » est un espace sécurisé pour chat, souvent installé à l’extérieur, pour permettre à l’animal de s’amuser et de se dépenser dehors sans risque. En Californie, un couple a décidé d’en créer un pour son ami félin à partir de la cabane de jeux de ses enfants, comme le rapporte Newsweek.

Sandra et son mari habitent Bay Area, dans le nord de l’Etat. Leurs enfants ayant grandi, ils n’avaient plus besoin de leur cabane, dotée notamment d’un toboggan et d’une balançoire. Ils ne savaient pas vraiment ce qu’ils allaient en faire, jusqu’à avoir vu une vidéo expliquant la construction d’un patio pour chat.



Sandra / Reddit

Sur Reddit, où elle a posté les photos de l’ouvrage, Sandra indique s’être inspirée de ladite vidéo pour convertir la cabane de jeux en espace spécialement pensé pour son compagnon félin.

« Le chat adore ça »

« J'ai réalisé que, si nous enlevions tous les accessoires ainsi que le toit, le catio rentrerait juste sous l'avant-toit de notre maison. En recouvrant les espaces ouverts avec du fil de fer et en découpant un trou à l’étage de la maison de jeu pour permettre l'accès au chat, cela créerait une aire de jeu sécurisée pour lui », dit la mère de famille.



Sandra / Reddit

Sandra et son conjoint se sont attelés à la tâche. Leur animal de compagnie n’a pas été déçu par le résultat. « Le chat adore ça, assure-t-elle. Nous n’avons rien eu à acheter à part le fil de fer et les crochets de porte ».

Sandra / Reddit