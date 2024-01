Après plus de 450 jours passés dans un refuge, un chien maltraité et apeuré se bat pour surmonter son passé

Gravement maltraité par ses anciens maîtres, Neo était naturellement sur la défensive lorsqu’il a été recueilli par l’association américaine Best Friends Animal Society. Placé dans un programme de réhabilitation dans le but d’être adopté, le chien s’est montré époustouflant de résilience. Après une longue attente au refuge, les efforts du toutou ont enfin été récompensés et Neo a retrouvé l’espoir de vivre au sein d’une famille aimante.