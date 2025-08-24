Une chienne sauvée de l'abandon retrouve confiance et une mission de vie auprès de sa nouvelle maîtresse qui travaille dans la sécurité

Après un début de vie mouvementé, une chienne appelée Karma a trouvé bien plus qu’un foyer. Elle a désormais une véritable mission à accomplir aux côtés de sa nouvelle maîtresse, déjà adoptante de 2 autres animaux dans le même refuge.

Si Manon Chaussinand habite Borée en Ardèche, c’est dans la Haute-Loire voisine que cette agente cynophile dans la sécurité privée a rencontré et adopté celle qui est aujourd’hui “sa partenaire de travail” et “avant tout [sa] partenaire de vie”.

Karma, croisée Berger Belge Malinois / Berger Allemand, vit à ses côtés depuis février 2024 et son adoption à la SPA de la Haute-Loire, basée à Polignac près du Puy-en-Velay.



Manon Chaussinand / Facebook

La chienne avait connu un parcours chaotique avant leur rencontre. Son ancien maître était sans-abri. Il l’avait abandonnée une première fois avant de la récupérer au refuge altiligérien. Karma s’était ensuite de nouveau retrouvée livrée à elle-même, ayant été découverte attachée au portail de la structure d’accueil quelques jours plus tard.

En voyant sa photo sur le site de l’association, Manon Chaussinand avait tout de suite su “que c’était pas elle et pas une autre”, raconte l’agente de sécurité à La Commère 43 , qui relaie ce récit touchant. En la rencontrant sur place, elle était “tombée sous son charme”.

L’adoption de Karma a permis à celle-ci de goûter enfin au bonheur, mais elle tombait aussi à point nommé pour sa nouvelle propriétaire. A l’époque, en effet, Manon Chaussinand s’apprêtait à faire profiter son chien de travail Jackson d’une retraite bien méritée. Elle l’avait d’ailleurs adopté en 2019 à la SPA de Polignac, tout comme Karma. La jeune femme était donc en quête d’un successeur, et la chienne présentait un profil prometteur.

“J'apprécie mon métier surtout le contact avec la population, dit-elle à La Commère 43. Alors si je peux ajouter à ça mon affection pour les chiens…”

“Une chienne remplie de qualité”

Karma n’a pas tardé à confirmer tout le bien qu’elle pensait d’elle. Elle a excellé durant sa formation et constitue désormais avec sa maîtresse un binôme complémentaire et complice. “Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec Karma qui est une chienne remplie de qualité, de résilience”, poursuit l’Ardéchoise. Malgré son passé difficile, elle n’a aucun ressentiment envers les humains.

En partageant leur belle histoire, Manon Chaussinand dit espérer qu’elle “pourra en inspirer certains”, qu’elle suscitera “l'envie d'adopter un chien abandonné pour lui offrir, à lui ou elle aussi, un nouveau départ dans la vie”.

Karma et Jackson ne sont pas les seuls à avoir été adoptés par elle à la SPA de la Haute-Loire ; Goose, chat découvert abandonné dans un carton devant le refuge en 2022, a eu la même chance.