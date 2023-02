Une chienne, retrouvée enchaînée dans une cave, réalise un exploit quelques jours après son sauvetage

Eileen Drever, membre de la BC SPCA (British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals), se souvient encore du sauvetage de la petite Noelle. C’était il y a quelques semaines dans la ville de Kelowna, rapporte CTV News. La chienne, enchaînée à un mur, « n’avait aucune protection contre le froid, à l’exception d’un saupoudrage de paille et quelques serviettes sales. Elle était entourée de tas d’excréments et d’urine ».

Les conditions de vie ignobles de la Berger Australien ont enfin touché à leur fin grâce à l’intervention des membres de la BC SPCA. Noelle, très émaciée, a été confiée à un vétérinaire pour être examinée, et c’est à ce moment-là que tous ont eu la confirmation qu’elle était enceinte – une situation qui a suscité l’inquiétude des bénévoles. En effet, en raison de son état de santé, tous craignaient que la mise bas ne se passe pas comme prévu…

Mais Noelle a réalisé un exploit !

Pourtant, contre toute attente, la Berger Australien a donné naissance à 7 chiots en parfaite santé ! La mise bas s’est déroulée à merveille, et ce fut un immense soulagement pour la maman et tous ses sauveurs. Difficile d’imaginer que Noelle ait connu un vécu aussi difficile quand on observe tous ses bébés !

Toute la petite famille a depuis rejoint le toit d’un foyer d’accueil, où Martyn et Linda leur accordent beaucoup d’amour. Ces bienfaiteurs dressent un portrait particulièrement flatteur de la petite Noelle, très attentionnée envers ses bébés : « Elle est fabuleuse. Elle les nourrit, les nettoie et fait même le ménage derrière eux ! » se sont-ils confiés.

« Noelle est un amour, elle adore être avec les gens. Elle est ravie d’aller vers n’importe qui et de lui tendre la patte. Tout ce qu’elle veut, c’est des câlins » a ajouté Martyn. La maman et ses chiots profitent d’un toit chaleureux avant d’être toutes et tous proposés à l’adoption. En attendant, Martyn et Linda savourent leur précieuse compagnie au quotidien.