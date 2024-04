Un chiot abandonné parmi les ordures tape dans l'oeil d'un éducateur canin qui détecte en lui des aptitudes lui permettant de sauver des vies

Freyja n’a pas seulement été arrachée à son triste sort alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot. Elle a également un propriétaire aimant et un brillant avenir grâce aux capacités hors normes qu’elle possède.

« Découverts derrière une benne dans un carton par un bon citoyen ». Ce sont les circonstances du sauvetage d’une chienne appelée Freyja et de ses 4 frères alors qu’ils n’étaient âgés que de quelques jours, raconté par Nina Baker à FOX 26 Houston.

Cette dernière est la directrice du refuge du service animalier de Bayou, ville du Texas (Etats-Unis). C’est dans cette structure d’accueil que les 5 chiots avaient grandi après leur découverte au milieu des ordures. « Dieu merci, ils ont été retrouvés avant que quelque chose de tragique n'arrive », poursuit Nina Baker.

Freyja et les autres petits canidés étaient envahis par les puces et les vers, « très mal en point et déshydratés, détaille-t-elle. Alors nous nous sommes mis au travail pour améliorer leur état ».

Une chienne à fort potentiel

La jeune chienne avait ensuite été adoptée par Justin Larsen, vétéran du Corps des Marines et éducateur canin. De son passé militaire, il gardait de vives séquelles entre handicap et stress post-traumatique notamment. Son expérience auprès des chiens lui a permis de remonter la pente.

L’ancien soldat n’oubliera jamais le jour où il a rencontré Freyja. « Je l'ai regardée et elle était tout sourire, remuant la queue », raconte-t-il. La chienne a vite trouvé sa place au sein de sa nouvelle famille, affichant son bonheur au grand jour.

Au fil des promenades et des séances de jeu, Justin Larsen s’est rendu compte qu’il avait sous les yeux une chienne à fort potentiel. Il était impressionné par la finesse de son nez, son intelligence et son enthousiasme débordant. L’expert a vu juste, puisque Freyja suit aujourd’hui une formation pour se spécialiser dans la détection d’explosifs.

« Un peu d’entraînement, d’amour et de soin… »

Justin Larsen avait secouru un autre chien avant elle. Appelé Chance, celui-ci l’a « sauvé à de multiples reprises » à son tour, puisqu’il est son chien d’assistance depuis 7 ans. Il a notamment appris à prévenir son maître lorsqu’il sent qu’il est sur le point d’avoir une crise. « Jusqu’à 30 minutes avant [sa survenue] », précise l’ex-Marine.

Pour Justin Larsen, Chance et Freyja sont les preuves vivantes que les chiens des refuges méritent au moins autant que les autres qu’on leur donne la possibilité de montrer leurs qualités. « Un peu d’entraînement, d’amour et de soin… C’est peut-être tout ce dont ils ont besoin pour être parfaits », conclut-il.

