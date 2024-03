Une chienne repérée sur une caméra de vidéosurveillance enterre un trésor très singulier dans le jardin de ses voisins

Chelsea Mottached a reçu une notification en provenance de son système d’alarme au beau milieu de la nuit. Quelqu’un était vraisemblablement passé chez elle, alors elle a visionné sa caméra pour en avoir le cœur net. Elle n’a pas découvert un cambrioleur sur les images, mais Baby Girl, la chienne de ses voisins.

C’était aux environs de 23 heures 45 et l’animal s’affairait autour du parterre de fleurs de Chelsea. Intriguée, cette dernière n’a toutefois pas relevé les agissements du quadrupède et est retournée se coucher.

@chelseamottashed / TikTok

Un drôle de comportement

2 heures plus tard, le téléphone de Chelsea l’a réveillée une nouvelle fois avec une alerte de sécurité. Comme plus tôt dans la soirée, Baby Girl était de retour et s’agitait au même endroit, ce qui a suscité l’attention de la femme. Celle-ci ne saisissait pas pourquoi canidé errait devant sa maison, puis a regardé la caméra plus attentivement : « Je ne comprenais pas ce qu’elle faisait au début jusqu'à ce que je réalise qu'elle enterrait quelque chose » témoignait-elle, relayée par The Dodo.

Baby Girl creusait frénétiquement et semblait tenter d’enfouir quelque chose. De quoi attiser la curiosité de Chelsea, qui s’est empressée de réveiller son mari pour lui raconter ce qu’elle venait de voir. Curieux, les 2 ont décidé de sortir pour découvrir ce qui se tramait sur leur propriété.

« Je ne pouvais pas attendre le lendemain matin »

Ils ont retrouvé le trou rebouché par Baby Girl et en creusant un peu, ont découvert le Saint Graal que la chienne gardait intimement pour elle : un morceau de pizza. Une trouvaille qui a beaucoup amusé le couple : « Je pense qu'elle a peut-être trouvé un morceau de fin de soirée et l'a gardé pour elle » supposait Chelsea.

Elle a finalement jeté le mets délicat de Baby Girl à la poubelle, car il était infesté de fourmis. Toutefois, pour ne pas décevoir le toutou quand il reviendra, elle a éparpillé quelques gourmandises sur le sol : « J'ai jeté des friandises pour chiens près de son jardin parce que je me sentais mal ».

@chelseamottashed / TikTok