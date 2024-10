Simplement partie aux courses, une femme se retrouve à sauver 7 vies

Stephanie Castillo, originaire de Californie (États-Unis), est partie faire des provisions dans la municipalité de Chino Hills quand une scène déchirante l’a interpellée. 7 chiens étaient entassés dans une cage exiguë, rapportait The Dodo. Ils avaient été abandonnés devant un refuge depuis un bon moment déjà.

Stephanie a déclaré avoir eu « la boule au ventre » en découvrant les pauvres canidés : « Je savais que je devais faire quelque chose, n’importe quoi » affirmait-elle. Effectivement, au premier abord, les animaux ne semblaient pas en bonne santé. Ils devaient recevoir les soins, alors la femme a décidé de contacter le refuge devant lequel ils se trouvaient pour qu'ils soient pris en charge rapidement.

Malheureusement, celui-ci était fermé ce jour-là et personne ne pouvait récupérer les chiens. La bienfaitrice a appelé la société protectrice des animaux locale et le personnel a déclaré qu'il viendrait récupérer les quadrupèdes, mais qu'il ne pouvait pas se déplacer tout de suite. Toutefois, cela faisait déjà longtemps qu'ils étaient dehors sous le soleil, alors Stephanie a décidé de les ramener chez elle en attendant.

La bonne Samaritaine leur a fourni les premiers soins et les a notamment nourris. Les pauvres étaient terrifiés : « Ils avaient l’air d’avoir vécu beaucoup de choses » confiait Stephanie. Puisque leur passé restera probablement inconnu, il était temps de se concentrer sur leur avenir.

Plus tard dans la journée, la société protectrice des animaux est venue chercher les boules de poils. Lesquelles ont été examinées par un vétérinaire et ont bénéficié des soins dont elles avaient besoin avant d’être transférées au refuge Priceless Pet Rescue. Sur place, chacune a reçu un prénom : Hal, Reese, Dewey, Francis, Malcolm, Lois et Rudy. Elles ont été placées à l’adoption et recherchent désormais une famille aimante qui leur offrira la chance de pouvoir se reconstruire.