Une chienne portée disparue pendant 17 jours survit miraculeusement aux températures glaciales et aux attaques de coyotes

Maggie a survécu à bien des épreuves pendant son escapade, qui a duré plus de 2 semaines. Entre le temps glacial, la faim et les attaques de coyotes, cette chienne n’a pas été épargnée, mais elle s’en est sortie et a finalement été retrouvée saine et sauve.

Une chienne récemment adoptée était parvenue à s’échapper, pour se retrouver à errer dans le froid et à affronter toutes sortes de danger. Elle a fini par être récupérer et ramenée à ses propriétaires, rapportait People.

Judy et Walter Preston, qui vivent dans l’Etat de l’Ohio, avaient perdu l’un de leurs 2 chiens en août dernier, des suites d’une maladie. 5 mois plus tard, en janvier, ils ont décidé d’en adopter un autre pour tenir compagnie à leur chienne sénior Gracie, âgée de 13 ans. C’est ainsi que la famille a accueilli Maggie, adoptée au refuge du comté de Licking (Licking County Humane Society – LCHS).

Le lendemain, les Preston l’ont emmenée dans leur atelier. A la mi-journée, ils l’ont placée dans une cage pour aller déjeuner. A leur retour, Maggie n’était plus là. Le couple a immédiatement lancé les recherches et en a informé la LCHS, qui a posté une publication Facebook avec la photo de l’animal et envoyé l’un de ses membres ratisser la zone.

Une équipe de Lost Pet Recovery, spécialisée dans la recherche et la capture d’animaux de compagnie disparus, est également passée à l’action. Elle a placé des cages-pièges et des caméras en divers endroits. Maggie est d’ailleurs apparue à plusieurs reprises sur les images obtenues grâce au dispositif. Sur l’un de ses enregistrements, on pouvait même la voir se défendre face à des coyotes.

Retrouvée dans une cage-piège

Finalement, au bout de 17 jours, la chienne a été retrouvée dans l’une des cages-pièges. Amaigrie mais indemne, elle a été vue par un vétérinaire, avant l’arrivée de ses propriétaires pour la récupérer au refuge le lendemain.

Elycia Taylor, de la LCHS, pense que Maggie a survécu en buvant l’eau d’un ruisseau, en mangeant du maïs éparpillé par terre et en s’abritant du froid dans des granges. Depuis son retour, la chienne suit un régime alimentaire spécifique prescrit par le vétérinaire et visant à lui faire regagner du poids.

LCHS / Facebook