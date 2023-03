Une chienne percutée par une voiture et abandonnée dans l’indifférence des passants reçoit l’aide inespérée d’une belle personne

L’association Ti-Manda, enracinée dans le paysage guadeloupéen, aide à la stérilisation et à l’identification des animaux de compagnie. Toutefois, l’équipe participe à quelques sauvetages d’urgence tout au long de l’année. Au cours du mois de janvier, elle a soutenu une femme qui a volé au secours d’une chienne percutée par une voiture. La pauvre bête, couchée sur le bas-côté, souffrait d’une fracture du bassin. Grâce à ses sauveurs, elle a pu bénéficier de nombreux soins et témoignages d’amour. Récit.

« Le bonheur et la chance vont de pair », a écrit la romancière Alice Parizeau. Une chienne baptisée Lucky par ses anges gardiens, en sait quelque chose ! La femelle Berger Créole, gravement blessée à la suite d'un accident avec une voiture, gisait sur le bas-côté dans l'indifférence la plus totale... depuis 2 jours.

Heureusement, des touristes l'ont trouvée et ont interpellé la gérante de la maison qu'ils louaient à ce moment-là. Cette dernière a contacté une femme prénommée Cathy, connue dans son quartier pour son engagement en faveur de la protection animale. La dame au grand cœur se constitue régulièrement famille d’accueil pour les boules de poils en détresse. Ni une ni deux, elle s’est rendue sur place avec son conjoint le 10 janvier dernier pour sauver le canidé affaibli et incapable de se lever seul.

Afin de l’installer dans son véhicule et le conduire chez le vétérinaire le plus proche, le couple l’a délicatement déposé sur un brancard confectionné à partir d’une simple couverture. Lors de l’examen, le praticien a constaté de profondes cicatrices autour du cou…

« Elle a vraisemblablement été ce qu'on appelle un "chien sonnette", celui qui est là pour monter la garde, dont on s'occupe peu, voire pas, et auquel on oublie de changer le collier au cours de la croissance ou qu'on attache trop serré. Il finit par s'incruster dans la chair, entaillant le cou de l'animal », ont expliqué les bénévoles de l’association Ti-Manda, sur le site web Clic Animaux.

Un parcours du combattant

Pour ne rien arranger, la chienne de 3 ans – non identifiée – a souffert d’une triple facture du bassin. En raison des importantes lésions osseuses nichées dans son corps, le vétérinaire a recommandé un confrère orthopédiste à Cathy.

Verdict ? La petite va-nu-pattes a dû subir en urgence une intervention chirurgicale relativement lourde… qui s’est bien déroulée ! « Les premières semaines qui ont suivi, nous avons eu des nouvelles comme quoi elle était en train de se remettre et qu’elle allait mieux », nous a confié la vice-présidente de l’association Ti-Manda. L'organisme, présidé par une amoureuse des animaux répondant au nom de Anne, soutient Cathy depuis le début de cette aventure.

En plus d’avoir été sauvée par de belles âmes, la rescapée a découvert le sens du mot « amour » au sein de sa famille d’accueil. Cathy n’a pas su résister face à cette adorable chienne qui a dû connaître une vie de misère, et a décidé de l’adopter !

Puisque la demoiselle aux jolis yeux couleur noisette a survécu à diverses mésaventures, sa bienfaitrice l’a naturellement baptisée « Lucky » (« chanceuse » en français). Toutefois, elle n’a toujours pas atteint la ligne d’arrivée de son long parcours du combattant…

Quand Lucky sera totalement remise de son opération, elle bénéficiera d’un traitement contre la dirofilariose, aussi connue sous le nom de « maladie des vers du cœur ». En l’absence de prise en charge, cette pathologie peut être mortelle…

Une rencontre salvatrice

Pour donner une chance à Lucky de vivre la vie qu’elle a toujours méritée, l’association Ti-Manda a créé une cagnotte en ligne. La somme récoltée (environ 1 800 €) sert à financer l'intervention chirurgicale et une partie des soins de la douce chienne.

« Comme Cathy s’est engagée à l’adopter, nous avons promis de l’aider pour l'opération, le traitement contre la dirofilariose, la stérilisation, l’identification et la vaccination », a déclaré notre interlocutrice.

Lors de son arrivée dans son nouveau foyer, la boule de poils se montrait très craintive. Le moindre bruit provoquait un sursaut et la vue d’un bâton l’effrayait au plus haut point… Plusieurs mois après son sauvetage, Lucky a commencé à chasser la peur d’un revers de la patte et se sent de plus en plus confiante. Elle sait qu’elle est désormais en sécurité.

Cette guerrière peut remercier sa bonne étoile d’avoir guidé Cathy et les membres de l’association Ti-Manda vers elle !

Crédits photo : association Ti-Manda