Une chienne négligée découvre pour la première fois le confort d’un lit après avoir vécu toute sa vie dehors

Alors qu’elle n’avait connu que la vie dehors, sans interaction et dans une propriété surpeuplée de chiens, Sundae a enfin pu découvrir le confort et la sécurité d’une famille après son sauvetage. Elle n’oubliera sans doute jamais cette toute première fois où elle s’est endormie sur un véritable lit.

Sundae est une chienne croisée Coonhound / Labrador Retriever arrachée à une vie de misère et de négligence dans une propriété d’Oklahoma City, dans l’Etat de l’Oklahoma (Centre-sud des Etats-Unis). Elle vivait parmi de nombreux autres chiens, au milieu de toutes sortes de détritus, sans véritable abri et privée d’affection, comme le raconte The Dodo.

Son calvaire et celui de ses congénères avait pris fin avec l’intervention de Country Roads Animal Rescue Society, une association locale.

Entretemps, Sundae avait donné naissance à une portée de chiots. Elle a été confiée à une famille d’accueil, tout comme ses petits lorsqu’ils sont devenus suffisamment grands pour être sevrés.

La chienne a enfin pu connaître la vie dans une maison, à l’abri des éléments et du stress lié au surpeuplement. Elle a également découvert le confort d’un lit. Sa maman d’accueil, qui se fait appeler Mugglequeen sur la plateforme Reddit, l’a vue changer totalement d’expression en se couchant pour la première fois de sa vie sur le matelas moelleux. Elle pouvait clairement voir le soulagement dans son visage. Sundae a compris qu’elle était désormais en sécurité.

« Nous l’avons depuis environ une semaine, et vous ne diriez en aucun cas en la voyant qu’elle n’avait jamais été une chienne d’intérieur auparavant », raconte Mugglequeen. Elle ajoute que la chienne « a appris la propreté, elle est incroyablement gentille et se comporte à merveille ».

Sundae attend désormais d’être adoptée

Elle explique, par ailleurs, qu’elle l’a appelée Sundae en référence au dessert à base de crème glacée. Elle a choisi ce nom à la fois pour sa douceur et pour les couleurs de son visage, rappelant le chocolat, la vanille et le caramel.

Au départ, Sundae était très méfiante envers les hommes, mais Mugglequeen a eu la bonne idée de laisser quelques vêtements de son compagnon sur le lit, l’endroit préféré de la chienne. Celle-ci s’est ainsi peu à peu habituée à son odeur et ses craintes ne sont plus aussi vives.

Elle continue de recevoir des soins dentaires et un traitement contre la dirofilariose (maladie du ver du cœur), diagnostiquée lors de son examen vétérinaire post-sauvetage. Hormis cela, elle est globalement en bonne santé.

Aujourd’hui, Sundae attend qu’on lui trouve sa nouvelle famille, celle qui sera la sienne pour toujours.