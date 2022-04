Une chienne Golden Retriever paralysée retrouve l'espoir et la liberté grâce à son chariot personnalisé

© Mariana Camargo de Oliveira

Tétraplégique après une chute grave survenue alors qu’elle n’était qu’un petit chiot, Olivia peut aujourd’hui courir et jouer avec ses semblables grâce au chariot personnalisé offert par sa nouvelle famille.

« J’étais choquée par le manque d’empathie et d’amour de son ancienne famille, confie Mariana Camargo de Oliveira, propriétaire d’Olivia, à Metro. Je sentais qu’elle m’était déjà destinée. »

Les anciens maîtres d’Olivia, femelle Golden Retriever aujourd’hui âgée de 4 ans, avaient en effet décidé de se séparer d’elle après un grave accident l’ayant laissée paralysée des 4 membres. On était en mars 2018 et la chienne n’avait que 3 mois à l’époque. Victime d’une chute, elle avait eu la colonne vertébrale fracturée.

Elle vit depuis à Sorocaba dans l’Etat de Sao Paulo (Brésil) avec sa maîtresse de 36 ans et le mari de celle-ci, Eduardo Palota. Après son adoption par le couple, Olivia avait suivi connu 7 longs mois de soins, comprenant des séances de physiothérapie pour renforcer ses pattes.

« Elle peut à nouveau courir et sentir le vent sur son visage »

Très vite, Mariana et Eduardo lui avaient acheté un chariot rose personnalisé. La chienne a peu à peu appris à s’en servir, s’appuyant sur les 4 roues du dispositif pour se déplacer.



Mariana Camargo de Oliveira

« Quand je l’ai adoptée, elle ne pouvait pas bouger. Elle n’avait même pas la force de se traîner. Le chariot a donné de l’espoir et de la liberté à Olivia. Aujourd’hui, elle peut à nouveau courir et sentir le vent sur son visage », se réjouit sa propriétaire.

La Golden Retriever n’est ainsi jamais distancée par les autres chiens de la famille, Sid, Sun et Jade, lors des courses et des jeux. Même si elle doit souvent être portée et ne peut pas se passer de couches, elle est plus heureuse que jamais au sein de cette famille aimante. « Elle est toujours belle et élégante ! », conclut Mariana.

A lire aussi : La formidable chaîne de solidarité pour réunir un chat avec sa famille ukrainienne



Mariana Camargo de Oliveira