Une chienne gagnée par l'esprit de Noël s'échappe de la maison pour s'offrir un moment et une photo mémorables

Comme tous les ans, un évènement spécial fêtes de fin d’année était organisé à la pépinière Sailer’s Greenhouse, située à Shakopee dans le Minnesota (Etats-Unis).

Les gens ont été nombreux à venir acheter leurs sapins et décorations florales, mais aussi s’offrir une photo souvenir en compagnie du père Noël. L’ambiance était conviviale. Familles et enfants faisaient la queue pour être pris en photo avec le bonhomme à l’habit rouge et à la barbe blanche.

La propriétaire Nikki Sailer a néanmoins remarqué une chienne joyeuse, mais seule au milieu de la foule de clients. « Je regardais tout le monde pour m’assurer qu'ils allaient bien, et tout d'un coup, j'ai vu ce Labrador sable, raconte-t-elle à The Dodo. Elle avait un gros bâton dans la bouche et elle bondissait dans la serre. »



Sailer’s Greenhouse

Les autres chiens étaient tenus en laisse par leurs maîtres, mais pas celle-là. Personne ne semblait l’accompagner. Intriguée, Nikki Sailer a interrogé les clients, mais aucun d’eux ne la connaissait.

« Elle s'amusait beaucoup, bondissait sans cesse et essayait de jouer avec d'autres chiens », dit la pépiniériste. Elle a compris que cette chienne était perdue. D’autant plus qu’un visiteur lui a expliqué l’avoir vue traverser la rue menant à la pépinière.

Nikki Sailer a pris une laisse et a attaché l’invitée surprise. Elle a posté des photos d’elle sur Facebook en espérant qu’on la reconnaisse, puis l’a gardée auprès d’elle pendant qu’elle continuait de travailler et de s’occuper des clients. La Labrador a passé un excellent moment. Elle a même eu droit à sa photo avec le père Noël.



Sailer’s Greenhouse

« Elle était tellement mignonne »

La publication a fini par attirer l’attention de la maîtresse de la chienne, qui s’appelle Rylee. Katie Dee Huth habite le quartier et est une habituée de la pépinière. Quelques minutes plus tôt, elle avait signalé la disparition de son amie à 4 pattes à la police.



Sailer’s Greenhouse

Elle est donc passée de l’inquiétude au soulagement, puis à la joie en apprenant que Rylee était non seulement en sécurité, mais qu’elle venait en plus de faire le plein de très bons souvenirs.

Du côté de la Sailer’s Greenhouse, on était évidemment ravi de la voir retrouver sa famille, mais aussi un peu triste qu’elle parte. « Elle était tellement mignonne », dit Nikki Sailer, qui est toutefois persuadée que Rylee reviendra très bientôt lui rendre visite.

A lire aussi : Par le plus grand des hasards, un chien adopté découvre que son ami du refuge vit chez les voisins et le retrouve avec joie (vidéo)



Sailer’s Greenhouse