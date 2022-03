Un Chihuahua vêtu d'un uniforme de police patrouille dans un aéroport et fait fondre le coeur de millions de personnes (vidéo)

Une vidéo montrant un petit Chihuahua portant son harnais de chien-policier et déambulant au milieu d’une forêt de jambes dans un aéroport, est rapidement devenue virale sur TikTok. Le canidé en question, lui, n’en a que faire de tous ses regards braqués sur lui. Il a un travail et le fait le plus sérieusement du monde.