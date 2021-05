Une chienne errante s'invite à un enterrement de vie de garçon et change le cours de la soirée

Alors qu’ils fêtaient l’enterrement de vie de garçon de l’un d’eux, un groupe d’amis a vu arriver une chienne affamée et épuisée. Elle venait chercher à manger, mais pas pour elle-même.

A l’approche du mariage de Mitchell Craddock, le jeune homme et 7 de ses amis ont entrepris un road-trip de 600 kilomètres entre leur ville de Vicksburg dans le Michigan et le Tennessee. Ils y avaient loué une maisonnette au cœur de la forêt pour célébrer son enterrement de vie de garçon.

Arrivés sur les lieux, ils ont préparé à manger. Ils ont fait cuire du bacon, dont l’odeur a attiré une invitée surprise. Une chienne errante, visiblement affamée, s’est présenté à leur porte. Elle était très maigre et semblait à bout de forces.

Les 8 amis lui ont offert quelques morceaux et lui ont donné de l’eau, car elle avait aussi très soif. Ils ont vite compris qu’elle avait récemment mis bas et l’ont suivie pour voir où elle gardait ses petits.

Ses chiots l’attendaient dans les bois

Ils ont ainsi découvert 7 chiots cachés dans les bois. Mitchell Craddock et ses compères les ont emmené dans la petite maison et leur ont donné un bain. Ils en ont pris soin durant tout leur séjour, puis ont décidé de les ramener dans le Michigan.

La mère, appelée Annie, et l’un de ses chiots, Bear, ont été adoptés par les grands-parents de Mitchell Craddock. Les 6 autres jeunes canidés, Knox, Gunner, Brimmie, Finn, Rosie et Daisy, l’ont été par ses amis, raconte The Dodo.

Comme ils habitent tous à moins de 10 kilomètres les uns et des autres, ils se donnent régulièrement rendez-vous pour permettre aux chiots de se retrouver et de passer un agréable moment ensemble.

A lire aussi : Après 6 années de recherches, une mère et sa fille retrouvent leur chien à 2 000 kilomètres de chez eux !

Voilà comment un enterrement de vie de garçon a permis de sauver une famille entière de chiens et de leur trouver des foyers.