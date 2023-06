Une chienne errante refusant de bouger se métamorphose à la seconde où on lui met un harnais

L’attitude d’une chienne qui restait totalement immobile a changé du tout au tout à l’instant précis où on lui a fait porter un harnais. Ses bienfaiteurs ne savaient pas encore si elle était errante, abandonnée ou perdue. Ils se sont mis à la recherche de ses éventuels propriétaires et lui sont venus en aide.

Une chienne a commencé une nouvelle vie après avoir été aidée par des passants alors qu’elle se trouvait seule devant un magasin, d’après The Dodo.

Christina Farley habite Meddelin, en Colombie. Récemment, elle avait remarqué une chienne qui se tenait devant une supérette locale. A première vue, la présence de l’animal à la robe bringée n’avait rien d’anormal, car l’établissement avait prévu un petit espace pour que les clients attachent leur chien pendant qu’ils font leurs courses.



Or, cette chienne était complètement seule et n’avait ni laisse ni collier. Quand Christina Farley est ressortie du magasin, elle était toujours là, immobile. « Elle regardait la rue et était complètement figée. Elle ne bougeait pas », dit-elle.

La chienne « laissait les gens la caresser, mais elle restait immobile », poursuit Christina Farley. Elle semblait indifférente aux actions des gens à son égard, n’affichant aucune réaction.

Christina Farley a passé plus de 2 heures assise à ses côtés. Tout le monde parlait à la chienne, la touchait, lui souriait, mais personne ne la connaissait. Avec une employée du magasin, elle lui a donné de la nourriture et de l’eau, mais le canidé refusait d’y toucher. « Elle ne mangeait pas, ne buvait pas non plus […]. On ne pouvait l’attirer nulle part ».



Des passants ont contacté les refuges du secteur, mais toutes les structures d’accueil étaient saturées. Une jeune femme est arrivée et a proposé de l’accueillir chez elle quelque temps, jusqu’à ce qu’on lui trouve un foyer pour toujours.

« La vie parfaite »

Une autre personne est venue à son tour avec son chien et une brillante idée ; elle a retiré le harnais de son ami à 4 pattes et l’a fait porter à la chienne errante. Là, comme par magie, celle-ci s’est enfin mise à bouger. « Sa queue a instantanément commencé à remuer, et elle a immédiatement marché avec nous, relate Christina Farley. C'était surprenant. C'est ainsi que nous avons su avec certitude qu'elle avait eu une maison ».



Elle a ensuite été emmenée au parc local dans l’espoir que quelqu’un la reconnaisse, mais sans résultat.

La chienne, qui a été appelée Princesa, a donc rejoint sa mère d’accueil. Ce soir-là, elle a passé des heures à jouer avant de s’endormir paisiblement.

Quelques jours plus tard, on lui a trouvé la maison idéale. Princesa vit désormais dans une grande ferme à la campagne, auprès d’une famille qui l’aime et la choie. « C'est la vie parfaite pour elle », conclut Christina Farley.