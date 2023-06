Une chienne errante comparée à une hyène entame une transformation à laquelle personne ne s'attendait (vidéo)

Vivre dans les rues de Bali a été si éprouvant pour la petite Hilary que cela lui donnait l’apparence d’une hyène, selon sa sauveuse. En réalité, il suffisait d’un peu de soins et d’amour pour faire de cette chienne une reine de beauté.

Prue Barber se promenait en voiture à Bali, en Indonésie, lorsqu’elle a repéré une étrange créature sur le bord de la route. Un animal semblable à une hyène se tenait là. Une fourrure touffue et hirsute recouvrait son dos.

En réalité, il s’agissait d’une chienne.

Mission Pawsible / Facebook

« Nous étions en train de conduire dans les rues lorsque nous avons aperçu la petite Hilary Swank […] Elle était dépourvue de poils et amaigrie », explique Prue Barber, fondatrice de Mission Paws’ible, à The Dodo.

« Nous nous sommes arrêtés et avons demandé à plusieurs personnes si cette chienne appartenait à quelqu’un, mais personne ne l’a réclamée ou ne savait où elle vivait. Nous avons donc pris la décision de l’aider et de la sauver », poursuit-elle.

Mission Pawsible / Facebook

Prue a secouru plus de 500 chiens errants par le biais de son association Mission Paws’ible, et cette expérience l’a rassurée au sujet d’Hilary. « Elle était plutôt en bon état pour une chienne errante de Bali. Elle avait les problèmes de peau habituels et était un peu sous-nourrie. »

Pour stimuler la repousse de ses poils, Prue l’a massée à l’aide d’huiles nourrissantes et l’a lavée avec un shampoing spécial pour la débarrasser de tous ses parasites. La bonne samaritaine lui a aussi fourni une alimentation saine, destinée à renforcer son système immunitaire avant ses vaccinations et sa stérilisation.

Un rayon de soleil

« Hilary a été un pur bonheur dès qu’elle a été secourue. Elle est la meilleure amie de tout le monde. Elle est un rayon de soleil, toute la journée, tous les jours. Je l’adore, et les autres chiens aussi l’adorent », confie Prue à son sujet.

À l’issue de 2 mois de soins, Hilary a rejoint le foyer de sa mère éternelle, Jancis O’Mara, en Colombie-Britannique (Canada). Depuis, celle qui s’appelle désormais Tilly arbore un pelage beaucoup plus sain et joli.

Mission Pawsible / Facebook

Jancis était à la recherche d’un nouveau chien après la perte de son ancien toutou lors de la pandémie de Covid-19. Celui-ci était mort d’un cancer. « J’ai cherché et cherché un nouveau chien tous les jours pendant des mois, puisque la seule manière pour moi de surmonter mon deuil était d’avoir un autre petit compagnon à mes côtés », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a entendu parler d’Hilary, elle a su que cette chienne était faite pour elle. Elle la trouvait à la fois « drôle » et « douce ». Aujourd’hui, elle est ravie de lui offrir un foyer pour la vie.

Jancis O'Mara

« Comme elle vit dans un climat plus frais, son poil d’hiver a bien poussé. Elle est raide dingue de sa maman, Jancis, qui m’envoie régulièrement des nouvelles, ce qui remplit mon cœur de bonheur et d’amour », sourit Prue.

Une sœur féline pour la vie

Tilly partage son nouveau foyer avec une sœur féline, nommée Kabuki, une chatte « au fort caractère » selon sa maîtresse. « Les premiers mois, c’était le pandémonium ici, car elles se poursuivaient l’une l’autre, sautant par-dessus les meubles et moi la plupart du temps ! » explique Jancis.

« Elles continuent à jouer et à se poursuivre le matin, mais elles ont appris à ralentir le rythme. Maintenant, c’est plus paisible, et je pense qu’elles s’apprécient l’une l’autre. »

A lire aussi : Tous les jours, ce Golden Retriever attend la visite de son écureuil préféré (vidéo)

Si Tilly n’est pas occupée à jouer avec sa sœur féline, elle part en promenade avec sa maîtresse, qui n’a d’yeux que pour elle. « Cette petite est fabuleuse, elle a fait une énorme différence dans ma vie. Elle est aussi très belle, avec ses longs poils », a déclaré Jancis.

Aujourd’hui, Tilly est une chienne complètement différente de celle que Prue a trouvée il y a quelques mois. Elle vit enfin la vie confortable, saine et heureuse dont elle est digne.