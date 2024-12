Abandonnée à deux reprises, une chienne rencontre enfin sa famille pour la vie et s’apprête à passer de belles fêtes de fin d’année

Les bénévoles du refuge Dog Trusts Ballymena, situé à Antrim, en Irlande du Nord, ont suivi durant plusieurs années le cas de Ginny. La chienne avait été accueillie avec sa portée à la suite d’un abandon, puis était revenue dans la structure à l’âge de 2 ans. À 3 ans, Ginny peut enfin compter sur un avenir stable et un entourage très présent pour elle.

Cumuler deux abandons

Dans la vie d’un chien, un abandon est une épreuve difficile à surmonter. Dans le cas de Ginny, lorsqu’il s’agit de deux abandons, l’épreuve semble insurmontable. En effet, après sa première adoption, alors qu’elle était un chiot, Ginny a été accueillie dans une famille d’adoptants. Deux années plus tard, la famille admettait ne plus pouvoir s’occuper de la chienne et l’a donc ramenée au refuge d’Antrim.

Malheureusement, au-delà de la détresse de l’abandon, Ginny avait aussi une grande carence éducative et n’avait pas été bien socialisée. Les bénévoles se sont impliqués pour que la chienne rejoigne une nouvelle famille rapidement, dans de meilleures conditions.

Belfast Telegraph

« Je pense que Ginny nous a choisis autant que nous l’avons choisie »

Rapidement, Monsieur et Madame Stott, résidents de Lisburn, en Irlande du Nord également, se sont positionnés pour une adoption de la chienne. Ils ont décidé de prendre leur temps avec Ginny et sont venus la voir au refuge à plusieurs reprises avant d’officialiser l’adoption. Ils confiaient au Belfast Telegraph : « Nous lui avons rendu visite 10 fois avant qu’elle ne rentre à la maison et lors de la quatrième visite, quand elle nous a vus, elle a voulu que nous venions jouer avec elle, ce qui a été un moment vraiment spéciale ».

C’est en effet comme si Ginny avait désigné sa nouvelle famille.

Belfast Telegraph

A lire aussi : Charlie, un jeune Golden Retriever, découvre la plage pour la première fois avec émerveillement (vidéo)

Une beau Noël en perspective

Désormais dans sa nouvelle maison, Ginny s’apprête à passer de belles fêtes. Ses propriétaires lui ont fait de belles surprises : « Nous avons acheté un calendrier de l’Avent adapté aux chiens à Ginny et elle recevra de nouveaux jouets et de nombreuses promenades ce Noël », expliquaient-ils.

Conor O’Kane, directeur du refuge, tous les bénévoles ainsi que Monsieur et Madame Stott se réjouissent de voir leur adorable Ginny s’épanouir et célébrer ces moments précieux en famille.