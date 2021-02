Une chienne en phase terminale d'un cancer réalise tous ses rêves dans ses derniers mois de vie avec ses propriétaires

© Mercury Press & Media Ltd / Mirror

Après avoir adopté une chienne, une jeune femme a appris que cette dernière était gravement malade et qu’elle n’avait plus que quelques mois à vivre. Elle a alors décidé de faire en sorte que ce qui reste de son existence soit le plus joyeux possible.

Bumble est une chienne American Staffordshire Terrier de 5 ans. Elle avait été retirée à son ancien propriétaire et placée dans un chenil. Charlotte Mullarkey, bénévole au Blue Cross Animal Homing Centre, a pris connaissance de son histoire et décidé de lui venir en aide.

Elle avait l’habitude de faire office de famille d’accueil pour des chiens en difficulté, mais avec Bumble, c’était différent. Elle confie, en effet, au Mirror qu’elle n’avait « jamais envisagé d’en garder un, mais quand Bumble est arrivée, j’ai décidé qu’elle allait rester ».

Un terrible diagnostic

Malheureusement, un mois après l’avoir adoptée, elle a appris une terrible nouvelle à son sujet. Les vétérinaires lui ont annoncé que la chienne était atteinte d’un cancer du rein. Par la suite, Bumble a été opérée. Elle a subi une néphrectomie (ablation d’un rein), mais la maladie s’était déjà propagée dans le second rein. Dès lors, elle n’avait plus que quelques mois à vivre.

Après la tristesse, Charlotte Mullarkey est passée à l’action. La jeune femme de 24 ans a établi une liste d’aventures et d’expériences palpitantes à réaliser pour sa chienne, afin que ce qui lui reste à vivre ne soit que joie et découverte.

Le bonheur jusqu’à la fin

Voir la neige pour la première fois de sa vie, visite des monuments, prendre part à une fête costumée, célébrer des anniversaire, faire de la peinture avec ses pattes, aller à la plage, savourer des steaks, des pancakes ou encore un « Pupicino » chez Starbucks… Un riche programme que Bumble a déjà entamé et dont elle profite pleinement.

Elle sera aimée et gâtée jusqu’au dernier moment de sa vie.

