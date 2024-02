Une chienne devient littéralement la bouée de sauvetage de son maître pris au piège dans un lac gelé (vidéo)

Une chienne a sauvé son propriétaire en lui amenant une bouée de sauvetage alors qu’il venait de chuter dans un lac gelé, rapportait The Guardian.

Les faits ont eu lieu le jeudi 18 janvier 2024 dans le comté de Grand Traverse, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis). L’homme en question se promenait dans la neige en compagnie de Ruby, sa chienne de type Epagneul. Il s’était aventuré sur la surface gelée du lac Arbutus et la couche de glace avait fini par se rompre sous ses pieds.

Le maître de Ruby était prisonnier de l’eau froide et ne parvenait pas à remonter. La chienne ne pouvait que rester à ses côtés, mais heureusement, des passants se sont rendu compte de la situation. Ils ont aussitôt appelé les secours.

Ce sont 2 officiers du 7e District de la police d’Etat du Michigan qui sont arrivés sur les lieux, dont Kammeron Bennetts. La caméra portée par ce dernier a filmé l’intégralité de l’intervention et la vidéo a été partagée sur le compte X (anciennement Twitter) des forces de l’ordre locales.

Les images montrent ainsi comment Ruby a joué un rôle clé dans ce sauvetage. On y voit d’abord le policier tenter sans succès de faire parvenir à la victime un disque de sauvetage attaché à une corde. L’officier Bennetts devant rester à distance en raison de la fragilité de la glace, ses lancers sont infructueux.



MSP Seventh District / X

Il a ensuite une idée ; appeler la chienne et attacher la bouée et la corde à son collier. Ruby vient vers lui en courant en entendant son nom, puis il demande à son propriétaire de l’appeler pour qu’elle le rejoigne.

La brave Ruby s’exécute et son humain peut ainsi s’agripper à l’objet. Kammeron Bennetts et son collègue n’ont alors plus qu’à le tirer hors de l’eau en compagnie de son amie à 4 pattes qui était toujours attachée au policier. Ce dernier l’a d’ailleurs rappelé en fin de vidéo, indiquant ainsi que sa sécurité était assurée.

Grand Traverse County: Body-cam footage captures daring ice rescue by MSP Motor Carrier Officer Kammeron Bennetts with the help of the victim’s dog Ruby. Great team work and well done! https://t.co/uTblTv3bhV pic.twitter.com/NDKKHZnysu