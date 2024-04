Ce chien paralysé pendant une longue période de sa vie ne réalise pas qu’il peut désormais marcher (vidéo)

Christiana Lovelace et son époux Monte ont traversé une période difficile lorsque leur Labrador gris Bo est tombé malade. Ce dernier, âgé de 9 ans, a perdu l’usage de ses 4 membres et ne pouvait plus marcher. Face à ce constat, ses propriétaires ont remué ciel et terre pour lui permettre de retrouver sa mobilité. Leur détermination couplée à celle du toutou a été bénéfique.

En automne 2022, les propriétaires de Bo ont compris que quelque chose n’allait pas quand l’animal s’est cassé un disque intervertébral en bas de son dos. Un second s’est rompu peu de temps après au niveau de son cou, puis un troisième.

@christiana.lovelace / TikTok

Il souffrait d’une pathologie grave

Une maladie du disque intervertébral (IVDD), lui a été diagnostiquée. Il s’agit d’une pathologie dégénérative de la colonne vertébrale pouvant entraîner la paralysie en cas de compression de la moelle épinière. Malheureusement, Bo n’y a pas échappé. Fortement touché, il a fini par perdre l’usage de ses pattes.

Ses maîtres se sont alors rapprochés de spécialistes pour apaiser leur boule de poils et potentiellement l’aider à retrouver des sensations dans ses membres. Les vétérinaires leur ont conseillé des séances de réadaptation ainsi que de l'acupuncture. Parallèlement, il a subi 2 interventions chirurgicales.

Un rétablissement miraculeux

Christiana Lovelace a avoué avoir perdu espoir au départ en voyant son chien en si grande souffrance. Mais Bo a décidé de se battre et a reçu le soutien de ses maîtres. Lesquels ont appris la commercialisation d’un traitement révolutionnaire à base de stéroïdes et l’ont fourni au canidé. Ces nombreux efforts pour l’aider à retrouver la santé ont finalement payé plusieurs années après.

Bo a doucement retrouvé l’usage de ses pattes et peut désormais marcher. Une guérison dont il n’a pas encore conscience. Dans une vidéo relayée par Newsweek et publiée sur TikTok, Christiana explique qu’elle doit constamment lui rappeler qu’il peut se lever : « Mon chien a été paralysé pendant si longtemps qu’il continue d’oublier qu’il peut marcher », écrivait-elle.

Bo aura certainement besoin de temps pour se réapproprier son corps et ses mouvements, mais il peut compter sur le soutien sans faille de ses humains.