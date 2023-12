Entre brasserie et cours de yoga canin, la nouvelle vie passionnante de Nugget le chien à 3 pattes

A l’époque de son sauvetage, Nugget portait un autre nom ; Natty en l’occurrence. Il avait été découvert blessé à la patte et recueilli par Second Chance Animal Services, une association de protection animale basée à East Brookfield dans l’Etat du Massachussetts.

La gravité de la blessure dont il souffrait avait amené les vétérinaires à prendre une décision difficile mais nécessaire, celle de recourir à l’amputation. « Nous espérions pouvoir sauver la patte, mais en raison de la douleur qu'il ressentait, nous savions que [seule l’amputation] soulagerait la douleur », dit en effet Lindsay Doray, de l’équipe de Second Chance Animal Services, à WHDH 7News.



Second Chance Animal Services / Facebook

Ils savaient aussi que, vu son jeune âge, Natty allait pouvoir s’acclimater à la vie sur 3 pattes. Ce qu’il a effectivement fait de fort belle manière.

Son adaptation à sa nouvelle condition n’était pas la seule bonne nouvelle le concernant. Le chien a, en effet, été adopté par une famille aimante. Il s’agit de Matt Zarif et sa femme, qui habitent tout près du refuge et tiennent une brasserie, la Timberyard Brewing Company.

« Le chien le plus doux et le plus gentil que j'ai jamais rencontré »

Le couple a déjà 3 autres chiens, tous adoptés aux Second Chance Animal Services. Touchés par l’histoire de Natty, Matt Zarif et sa conjointe sont tombés sous son charme en le rencontrant. « C'était juste le chien le plus doux et le plus gentil que j'ai jamais rencontré », raconte, en effet, le brasseur-malteur.



Second Chance Animal Services / Facebook

Sa brasserie accueille régulièrement des évènements organisés par l’association. Ce sont autant d’occasions pour le personnel du refuge de revoir Natty, qui s’appelle désormais Nugget.

« Une partie de notre mission depuis l'ouverture de la brasserie consiste à essayer de soutenir les associations locales, les causes qui nous sont chères et de mettre l’espace à la disposition de la communauté », explique Matt Zarif.

A lire aussi : Moose, le chien triste qui avait passé 400 jours en refuge, a enfin retrouvé le sourire ! (vidéo)

Parmi ces activités solidaires, ce sont les cours de yoga canin qui ont la préférence de Nugget.