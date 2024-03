Le vol d'une chienne séniore à mobilité réduite plonge sa famille dans l'angoisse et met toute la communauté en alerte dans l'espoir de la ramener saine et sauve

Une voiture laissée déverrouillée, avec clés, effets personnels et surtout chien à l’intérieur… L’automobiliste et propriétaire canin qui ne s’absentait que brièvement pour faire quelques emplettes et pour qui c’était la douche froide en regagnant le parking… Les tenants de l’histoire de Jellybean et de sa maîtresse, que rapportait 12 On Your Side le jeudi 28 mars, sont tristement classiques, mais le sort de cette chienne était d’autant plus préoccupant qu’il s’agit d’un animal âgé, avec des difficultés pour se déplacer et n’ayant pas l’habitude d’être séparé de sa famille. Heureusement, elle se termine bien.

Les faits ont eu lieu mardi soir, peu avant 20 heures locales, dans le quartier de North Chesterfield à Richmond, dans l’Etat de la Virginie (Etats-Unis).

La maîtresse de Jellybean, femelle Labrador Retriever séniore, s’était arrêtée devant une supérette. Elle avait garé son véhicule sur le parking du magasin en y laissant la clé et la chienne.



En ressortant quelques minutes plus tard, la conductrice constatait avec effroi que sa voiture et son amie à 4 pattes avaient disparu.

Peu après, la propriétaire de la chienne a lancé un appel à l’aide via les réseaux sociaux, relayé notamment par la page Facebook « Chesterfield County, VA - Lost Dogs, Cats & Pets » dédiée aux animaux de compagnie disparus dans le comté de Chesterfield.

Il y était précisé que, outre son âge avancé, Jellybean avait du mal à marcher, qu’elle se fatiguait rapidement et qu’elle n’avait pas l’habitude d’être loin de sa famille.

« L'appel que nous attendions tous »

« Je ne pourrais pas supporter l’idée qu’elle ne revienne pas et décède », pouvait-on y lire de la part de son humaine.

Après avoir signalé le vol à la police, elle et sa famille ont passé toute la nuit de mardi, puis la journée de mercredi à rechercher Jellybean et à guetter la moindre piste susceptible de les mener à cette dernière. Le véhicule a été retrouvé, mais pas la Labrador.

La délivrance est arrivée jeudi. « Aujourd’hui, nous avons reçu un appel nous apprenant qu’un bon samaritain l’avait localisée », a annoncé sur Facebook le service animalier du comté de Chesterfield. C'était l'appel que nous attendions tous. Elle est en sécurité et rentre à la maison en ce moment-même ».