Une femme donne une chance à des chiots jugés "inadoptables" en raison d'une maladie neurologique grave

En apprenant que les 2 chiots qu’elle venait de secourir étaient atteints d’une maladie neurologique rare, une mère de famille texane a compris qu’ils n’auraient que très peu de chances de trouver un foyer. D’où sa décision de les adopter.

Non loin de chez elle au Texas, Christie a découvert 2 chiots abandonnés avec leur mère. Ils étaient tous les 3 mal en point et couvert de parasites.

Le diagnostic du vétérinaire est tombé comme un couperet ; les 2 jeunes canidés, que Christie a appelés Trimble et Twitch, présentaient un défaut de développement du cervelet (hypoplasie cérébelleuse). Une anomalie se traduisant notamment par des troubles moteurs. Ce qui réduisait à néant la probabilité de leur trouver une famille.

Trimble and Twitch / Twitter

Christie n’a pas hésité ; elle a décidé de les adopter. Hypoplasie cérébelleuse ou pas, ils avaient le droit de vivre comme tous leurs congénères. D’ailleurs, elle précise que cette maladie ne s’accompagne pas de douleurs et n’affecte pas l’espérance de vie des animaux.

Trimble and Twitch / Twitter

La famille s’est adaptée aux besoins spécifiques de Trimble et Twitch. Tout le monde à la maison s’est employé à leur faciliter les choses, les tremblements et les problèmes de coordination rendant difficile les gestes les plus banals comme boire, manger et marcher.

Twitch a rencontré moins de difficultés dans la marche. Trimble, lui, a eu besoin d’un chariot et de séances de physiothérapie pour renforcer ses muscles et apprendre à coordonner ses mouvements.

Leur parcours est une leçon et une source d’inspiration

« A présent, Twitch court – ce que nous pensions impossible – et Trimble marche. Un miracle, en quelque sorte », raconte Christie à Metro.

Trimble and Twitch / Twitter

Elle indique par ailleurs avoir reçu du soutien de la part de nombreux autres propriétaires de chiens aux besoins spéciaux. Une sorte de réseau d’entraide qui l’a beaucoup aidée dans son parcours avec Twitch et Trimble.

Christie est également reconnaissante envers ses chiens, car ce sont de véritables leçons de vie qu’ils lui donnent tous les jours : « Ils ne sont jamais tristes, en colère ou méchants. […] Ils m'ont appris que peu importe ce que vous avez dans votre vie, c'est à vous de décider comment y faire face », conclut-elle.