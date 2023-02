Une chienne d'assistance bouleverse la vie d'une jeune fille, en la protégeant quotidiennement de son allergie aux arachides (vidéo)

Il y a 10 ans, Natalie Rice apprenait que sa fille était atteinte d’une maladie chronique. En lui donnant une petite cuillère de beurre de cacahuète, elle est devenue rouge et fut victime de démangeaisons. Une visite chez le pédiatre a confirmé qu’elle souffrait d’une allergie aux arachides, rapporte People.

Pour rester en sécurité, la fille de Natalie doit donc éviter tous les aliments qui en contiennent. Toutes les contraintes liées à son état de santé ont toutefois commencé à peser sur le moral de la fillette. Pour mieux vivre au quotidien, Natalie a eu l’idée de faire appel à un chien détecteur d’allergènes.

La chienne qui a changé leur vie s’appelle Harley

C’est en 2018 qu’elle et sa fille ont rencontré Harley, à l’époque âgée de 3 mois. Cette Golden Retriever à la soif d’apprendre a suivi un an de formation avant de rejoindre le foyer de Natalie. Depuis, elle est devenue un ange gardien aux yeux de sa fille, et parvient à détecter la moindre trace d’arachide qui lui passe sous la truffe.

Harley a bouleversé la vie de Natalie et de sa fille, aujourd’hui âgée de 14 ans : « Avant son arrivée, nous nous demandions toujours si la nourriture était sûre ou si les gens prenaient les allergies alimentaires au sérieux. Être capable de faire des choses en dehors de notre maison était très difficile », confie Natalie.

Dotée de 100 millions de récepteurs olfactifs, la petite Harley détecte les arachides dans tous les aliments, même quand leur quantité y est infime, et le signale en touchant la jambe de sa maîtresse avec sa patte. Toujours à l’affût, la Golden Retriever vérifie le moindre plat qui lui passe sous la truffe, et permet à sa jeune maîtresse de manger au restaurant en toute sérénité.

« Une fois, nous avons commandé un dîner dans un restaurant, mais Harley nous a alertés sur un plat de pâtes et s’est montrée très têtue à ce sujet. En appelant le restaurant, nous avons appris qu’il s’agissait d’un plat de nouilles thaï qui contenait des cacahuètes », se souvient Natalie.

Pour rester la plus performante possible, Harley suit des séances régulières d’entraînement à la détection d’allergènes, mais seulement si elle s'y sent « prête ». Natalie ne la contraint jamais à le faire. D'ailleurs, la chienne ne fait pas que travailler dans sa vie : elle profite de la compagnie de Joey, un autre Golden Retriever, qui a élu domicile sous le même toit qu’elle.

Elle deviendra une chienne d’intérieur « à plein temps » lorsqu’elle mettra fin à ses fonctions de chienne de détection, sans quitter pour autant le toit de Natalie. En attendant, elle prend plaisir à jouer les petites détectives, et ne manque jamais d’enthousiasme au quotidien.

Natalie partage leur aventure sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de sensibiliser le public à la notion d’allergie alimentaire, et de faire avancer les mentalités. « Les allergies alimentaires ne sont pas un choix, et ce n’est pas une blague. Bien que le monde ne sera jamais exempt d’allergènes, l’éducation et la compréhension sont essentielles pour rendre le monde plus sûr », a-t-elle déclaré.

