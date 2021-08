Une chienne bienveillante refuse de quitter le chevet d'un chiot gravement malade

Tido est arrivé dans un état vulnérable dans sa nouvelle maison. Le chiot, atteint d'une grave maladie, a été soutenu par sa propriétaire et sa chienne.

En allant dans un refuge, Mia n'a pas pu résister au petit chien assis tristement dans son chenil. Elle a immédiatement su qu'elle devait rentrer avec lui. « Tido tremblait de peur », a-t-elle déclaré au Dodo.

© The Dodo

En le ramenant chez elle, Mia ne savait pas qui était le plus enthousiaste à l'idée de l'accueillir, elle ou sa chienne Sola ? Dès leur première rencontre, la femelle Border Collie s'est attachée au nouveau membre de la famille. « Sola a agi comme si elle était sa mère », a expliqué sa propriétaire. Tido a fini par suivre sa congénère partout où elle allait.

© The Dodo

Jusqu'au jour où...

© The Dodo

Sola a toujours été là pour Tido

Leur relation fusionnelle a été soudainement interrompue, après que le chiot soit tombé malade.

© The Dodo

Il avait rejoint sa nouvelle famille depuis 5 jours, lorsqu'il a commencé à souffrir de graves convulsions. Mia a aussitôt emmené son petit protégé chez le vétérinaire. Hélas, le diagnostic n'était guère réjouissant. Tido a attrapé la maladie de Carré, une maladie virale grave et contagieuse. Selon le soigneur, le canidé n'avait que 5 % de chances de survivre...

© The Dodo

Mia a donc été aux petits soins avec lui et a été contrainte de l'isoler pour protéger Sola. Mais cette séparation n'a pas empêché la chienne d'être présente pour son petit frère.

« Sola et Tido n'ont pas pu se voir pendant un moment, mais Sola a continué à soutenir Tido à sa manière. Sola restait et attendait toute la journée à l'extérieur de la chambre de Tido », a confié Mia. « Le visage de Sola me disait : "Je ne peux pas encore dire au revoir à Tido." »

© The Dodo

Une famille soudée

Après 3 semaines de traitement, Tido s'est heureusement rétabli ! « J'ai senti qu'un vrai miracle nous arrivait. Dès que j'ai ouvert la porte à Sola, elle est retournée le voir », s'est enthousiasmée sa propriétaire.

© The Dodo

Aujourd'hui, Tido se porte bien et est heureux d'avoir retrouvé Sola. La paire ne se quitte absolument plus. « Cette expérience a changé la vie de Sola et Tido », a révélé Mia. « Maintenant, nous formons une famille. »

© The Dodo