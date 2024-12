Une chienne ayant survécu de justesse à un accident de voiture fait aujourd’hui preuve d’une incroyable résilience pour se remettre sur pattes

On ne cessera jamais de rappeler combien la sécurité est primordiale sur la route, aussi bien pour les humains, que pour les animaux de compagnie. Luna, une femelle Berger Allemand, n’était pas correctement attachée lorsque sa maîtresse a eu un grave accident de voiture. Si cette dernière n’a pas été blessée, la pauvre chienne n’a pas eu cette chance et a failli perdre la vie à cause d’importantes blessures à la tête. Heureusement, grâce à une opération cérébrale révolutionnaire, Luna est passée du pire des scénarios à une formidable histoire d'espoir et de guérison.