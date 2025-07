Une chienne audacieuse s’incruste sur une photo de groupe et rend le moment iconique (vidéo)

Nos amis les chiens n’ont pas peur du regard des autres ni du jugement. Rosy, une chienne bien dans ses pattes, a démontré qu’elle faisait ce qu’elle voulait, quand elle le voulait, et qu’importent les conséquences. Preuve à l’appui : une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Rosy, une femelle Labrador, vit aux côtés de son congénère Winter et de leur propriétaire. Les chiens ont déjà séduit un bon nombre d’internautes, qui sont désormais des milliers à les suivre sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont la chance de pouvoir s’immerger dans leur quotidien, et cela en vaut le détour !

En effet, avec les quadrupèdes, il n’y a pas de place à l’ennui. Ces boules de poils ont la joie de vivre en elles et sont très dynamiques. Elles sont aussi très touchantes par le lien fort qui les unit depuis qu’elles se sont rencontrées.

@rosybosythelabandwinter / Instagram

De l’audace à revendre

Si ce contenu plein d’émotion plaît aux utilisateurs de la plateforme, ces derniers apprécient aussi grandement les publications drôles mettant en scène les quadrupèdes. L’une d’elles, postée récemment et partagée par AOL, est notamment devenue virale, car elle montre l’audace de Rosy.

Sur la vidéo, un groupe de personnes est filmé sur la plage. Il se prépare à se faire photographier et d’ailleurs, pour l’occasion, chaque participant à la photo est vêtu de blanc. Une harmonie parfaite, mais rompue en quelques secondes seulement par la tempête Rosy. En effet, la chienne a décidé qu’elle voulait, elle aussi, faire partie du cliché de groupe et arrive vers ce dernier pour prendre la pose. Elle s’assoit devant, comme si sa place était amplement légitime, avant de repartir un instant plus tard.

Les internautes, hilares face à la vidéo, ont réagi dans la section des commentaires : « Elle fait partie de cette famille maintenant », constatait l’un d’eux, « La façon dont elle a pris quelques poses avant de partir », soulignait quelqu’un d’autre.