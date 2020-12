Cet ancien chien errant s'incruste sur toutes les photos de la famille pour les fêtes de Noël et prouve que l'amour peut tout changer

© Deanna Greenstein

Quand on découvre les hilarantes photos de Penny, on a du mal à croire que cette chienne était si timide, lors de son séjour au refuge, qu’on la pensait incapable de s’adapter à la vie de famille.

Il y a 2 ans, une portée entière composée de 12 chiots avait été découverte abandonnée dans un carton, près des poubelles. Parmi ces petits canidés sauvés in extremis se trouvait une femelle, aujourd’hui appelée Penny.

Confiée à un refuge de Salem, dans l’Etat du Massachussetts, elle se montrait extrêmement timide. Au point que les bénévoles pensaient qu’ils allaient avoir toutes les difficultés du monde à lui trouver une famille. Penny a prouvé tout le contraire.

Adoptée par Deanna Greenstein et son mari Adam, elle n’a pas tardé à révéler sa personnalité, bien plus extravertie qu’on le croyait. « Sa timidité a disparu à l’instant même où elle est sortie du refuge », raconte la mère de famille à The Dodo.

Dans sa nouvelle maison, la chienne a vite trouvé sa place et est devenue la meilleure amie des 5 enfants du couple : Damon, Ashton, Sadie, Jude et Gabe.

Récemment, Deanna Greenstein a décidé de réaliser de jolies photos de ses enfants pour la carte de vœux de Noël à envoyer à ses proches. Habillés pour la circonstance, ses 4 fils et sa fille ont sagement posé devant la cheminée. Il était évidemment question que Penny les accompagne, mais elle ne s’est pas montrée très coopérative. Au lieu de prendre exemple sur les enfants, elle a choisi de faire le clown.

A chaque fois que la maman s’apprêtait à prendre une photo, la chienne bondissait face à l’objectif en aboyant, en donnant des coups de museau ou en léchant le téléphone. Deanna Greenstein a ainsi pris des dizaines de clichés où Penny a fait étalage de ses talents de comédienne.

Ses enfants l’ont aidée à en choisir 6. La carte de vœux était prête, avec Penny en vedette :