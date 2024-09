Une chienne au passé inconnu vit 4 mois d'errance et de survie extrême dans le désert avant d'accepter d'être aidée

Cela faisait 4 mois que Grace prenait la fuite et se cachait chaque fois que quelqu’un essayait de venir en aide à cette chienne. Elle errait seule dans une région inhospitalière et sa survie dans ces conditions était un véritable exploit. De nombreux habitants et bénévoles locaux ont continué à se mobiliser pour la secourir.

Les premiers signalements au sujet d’une chienne qui errait dans le désert de l’Oregon (Etats-Unis) étaient parvenus en mars 2024. La croisée Golden Retriever portant un collier vert avait été aperçue à quelques kilomètres de Plush, localité rurale du comté de Lake, d’après Herald and News.

Elle a été revue à plusieurs reprises au cours des mois suivants et les habitants ont commencé à essayer de la sauver, mais elle était trop méfiante pour se laisser approcher. Survivre dans une zone aussi hostile, désertique et au climat difficile relevait quasiment du miracle pour la chienne.

Rhonda Dial, fondatrice d’une petite association locale appelée Animal House, s’est donné pour mission de la retrouver et de la prendre en charge. Elle a posté plusieurs publications sur les réseaux sociaux, mais personne ne semblait reconnaître la chienne.

Elle et les autres volontaires ne pouvaient même pas installer des cages pièges, car le secteur était bien trop reculé. Le risque était de rejoindre la chienne trop tard si elle venait à s’y laisser enfermer.

Plus le temps passait, plus l’inquiétude de Rhonda Dial grandissait à cause des conditions dans lesquelles la chienne évoluait. La bénévole qualifie, en effet, la région de « brutale », indiquant qu’il y fait extrêmement chaud et sec.



Mike Mulligan

Enfin en sécurité !

La chance a fini par lui sourire le 18 juillet, date à laquelle le canidé a été repéré par les membres d’Order of the Antelope, une organisation dédiée à la préservation de la faune. Ils campaient alors dans un secteur montagneux à 40 kilomètres de Plush.

Prévenue, Rhonda Dial est arrivée sur les lieux le lendemain matin et a finalement réussi à mettre la main sur la chienne, qu’elle a appelée Grace. Cette dernière avait toujours son collier, mais l’accessoire ne portait aucune information sur son identité ni celle de son éventuel propriétaire.

« Elle était tellement maigre. Je l’ai nourrie en petites quantités toutes les 2 heures », raconte la fondatrice d’Animal House, qui l’a confiée 3 jours plus tard au refuge Golden Bond Rescue. Elle aurait tant voulu continuer de s’occuper d’elle, mais elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour cela.

« C’est une survivante »

Rhonda Dial n’oubliera toutefois pas Grace de sitôt. « J'ai sauvé beaucoup de chiens, mais elle pourrait être ma préférée », dit-elle à son sujet.

La chienne a ensuite été placée en famille d’accueil, celle de Kay Yates qui est la directrice médicale de Golden Bond Rescue. « C’est une survivante, estime cette dernière. Même quand je l'ai eue, on pouvait voir ses côtes et son dos qui étaient saillants. 4 mois dans le désert, ça vous anéantit ».

Grace continue de recevoir les soins dont elle a besoin. Elle reprend progressivement du poids, étant passée de 27,7 à 33 kilogrammes depuis son sauvetage. Elle a été vaccinée, stérilisée et pucée. Plus que quelques jours et elle pourra être proposée à l’adoption.

Rhonda Dial prend régulièrement de ses nouvelles et est heureuse de la voir remonter la pente. « Si vous rencontriez Grace aujourd'hui, vous n'auriez aucune idée de ce que cette chienne a enduré, indique sa sauveuse. Elle est tellement belle. Elle joue avec d'autres chiens, fait de la randonnée et nage ».