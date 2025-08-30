Une chienne au grand coeur réconforte son nouveau frère canin marqué par sa vie en refuge (vidéo)

Les chiens adoptés quittent le refuge pour une nouvelle vie, bien meilleure que la précédente pour la plupart. Malheureusement, il peut arriver que leurs traumatismes du passé les empêchent d’avancer, comme pour Ronnie. Toutefois, le toutou peut compter sur la bienveillance de sa sœur, qui est toujours là pour le réconforter.

Trouver du réconfort n’est pas évident lorsque l’on ne fait confiance à personne. Ronnie, qui a séjourné dans un refuge, s’est renfermé sur lui-même et a décidé de verrouiller sa carapace. Le pauvre chien, effrayé par tout ce qu’il l’entoure, n’a pas encore trouvé la paix, même après avoir été adopté. Heureusement, sa sœur canine est là pour lui montrer qu’il n’a plus rien à craindre dans sa nouvelle maison.

L’histoire de Ronnie est celle d’un animal avec qui la vie n’a pas toujours été clémente. Si nous n’avons pas les détails de son passé, nous savons néanmoins qu’il a été adopté par une famille aimante et qu’il ne manque de rien depuis ce jour. Il a même gagné une sœur dans sa nouvelle maison, Luna.

@lunatheuklab / TikTok

Une sœur aux petits soins

Luna n’est pas de ceux qui voient l’arrivée d’un congénère sur leur territoire comme une menace. Au contraire, elle a accueilli le quadrupède avec une grande bienveillance et d’autant plus en constatant son malêtre. En effet, malgré cette seconde chance qui s’est offerte à lui, Ronnie est encore suivi par les démons de sa vie antérieure.

Il ne connaît pas grande chose du monde et n’avait aucun repère à son arrivée dans sa nouvelle maison. Un rien pouvait lui faire peur, comme le téléviseur qui s’allumait, par exemple. Effrayée par tout ce qui se trouvait autour de lui, la boule de poils préférait rester prostrée dans un coin du logement. Luna a fini par capter sa détresse et a décidé de la soutenir.

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par MSN, on découvre la chienne allongée auprès de son congénère. Ce dernier a la tête contre le mur et est installé dans l’angle d’une pièce, comme s’il souhaitait se faire tout petit. Luna se blottit contre lui, puis se relève et le touche avec sa patte comme pour le rassurer : « Luna est toujours présente pour lui faire savoir que tout ira bien », écrivait sa famille.

Depuis cette vidéo, Ronnie a fait beaucoup de progrès. Il a l’air de se sentir bien mieux dans ses pattes et partage même des parties de jeu avec son amie canine. Laquelle continue de veiller sur lui et de le mettre en confiance.

