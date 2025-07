Une chienne au cœur brisé après le départ de ses chiots ne parvient pas à toucher les adoptants

Le regard de Mama Eve en dit long sur son mal-être actuel. La chienne a vu ses petits partir les uns après les autres après avoir trouvé une maison aimante. Malheureusement, elle n’a pas eu cette chance et attend toujours que quelqu’un s’intéresse à elle.

Quand Mama Eve a posé les pattes au refuge Mercy Full Project, à Tampa (Floride, États-Unis), pour la première fois, le personnel était plein d’espoir pour elle. Après tout, elle venait de survivre dans la rue tandis qu’elle était enceinte et avait déjà vécu le pire, alors seul le meilleur l’attendait. Pourtant, son adoption a été retardée par le manque d’intérêt des adoptants, et cela lui pèse.

Mama Eve mérite pourtant tout le bonheur du monde. Elle a vécu des temps très difficiles et avait grandement besoin d’aide lorsqu’elle est arrivée au refuge : « Elle est arrivée chez nous alors qu'elle était super enceinte et vivait dehors avant », racontait Isabelle Hucko, membre de l’organisme, à Newsweek.

Un nouveau départ avorté

Placée en sécurité au sein d’une famille d’accueil, Mama Eve a par la suite donné naissance à 10 chiots et s’en est occupée avec attention. Une fois les canidés sevrés et en âge de quitter le nid, ils ont chacun trouvé une maison pour passer le restant de leur vie. Leur mère, quant à elle, est restée sur place : « Il est clair qu'ils lui manquaient lorsqu'ils ont quitté ses soins. C'était une mère formidable et les voir partir sans elle était si triste », témoignait Isabelle.

Il est évident que la tristesse du quadrupède sera pansée lorsqu’il trouvera sa maison pour toujours. Toutefois, ce rêve est retardé, car personne ne s’intéresse à lui. Les membres du refuge ont pourtant tout fait pour le mettre sous le feu des projecteurs, en l’emmenant à un événement d’adoption notamment. Malheureusement, cela n’a pas été suffisant.

Mama Eve est pourtant une chienne très attachante et douce. Selon ses sauveteurs, le fait qu’elle soit un Pitbull rebute de nombreuses personnes : « Mama Eve a eu du mal à se faire adopter, principalement parce que personne ne veut de Pitbulls à cause des stéréotypes négatifs à leur égard, même si elle est adorable », affirmait Isabelle. Laquelle espère que sa protégée finira par se faire remarquer, notamment grâce aux réseaux sociaux, car elle mérite, tout comme ses petits, d’avoir sa propre maison.