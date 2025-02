Une chienne atteinte de surdité et coincée dans un drain mobilise des équipes de sauveteurs experts durant 8 heures

Margaret Cumming promenait sa chienne Cocker Spaniel lorsque tout a basculé. Le duo profitait d’une sortie dans le parc de Pittencrief de Dunfermline (Écosse), mais Candy a échappé à l’attention de sa maîtresse. Les recherches ont commencé sur le champ, mais n’ont porté leurs fruits que de longues heures plus tard.

VetsNow

« J’étais complètement bouleversée »

Margaret imaginait le pire concernant sa chienne atteinte de surdité qui ne peut pas se débrouiller par elle-même. Elle confiait à VetsNow : « J’étais complètement bouleversée, je pensais que nous ne la reverrions plus jamais vivante ».

Margaret a débuté les recherches seule, puis elle a sollicité l’aide de passants, puis de son mari Gary, rentré d’Édimbourg spécialement pour l’occasion. La présence de la chienne a fini par être identifiée, grâce à son collier à grelots : elle se trouvait dans un drain, un trou profond, en contrebas d’un terrain duquel elle avait glissé. La nuit tombait et le couple a décidé de contacter les pompiers du secteur. À 17 heures, ils étaient sur place avec un attirail ayant pour vocation de retrouver Candy au plus vite.

VetsNow

« Ils ont essayé autre chose et n’ont jamais abandonné »

Margaret et Gary ont en effet eu affaire à une équipe déterminée qui a redoublé d’efforts pour aller à la rencontre de la chienne qui « faisait les cent pas au fond » et était paniquée. Ils ont utilisé des cordes dans un premier temps, puis des pioches, des pelles, et une pelleteuse mécanique. Une équipe de sauvetage minier s’est ensuite greffée pour installer des caméras de drainage, pomper l’eau qui freinait le sauvetage et enfin dégager la zone à l’aide d’une plus grosse pelleteuse.

VetsNow

Durant toute l’opération, la population locale s’est relayée pour apporter son soutien aux équipes et aux propriétaires.

« Nous étions tellement soulagés »

C’est au bout de 8 heures d’efforts intenses que Maizi est sortie de son piège. Ses propriétaires n’en revenaient pas : « J’avais du mal à croire qu’elle était libre », confiait Margaret.

La chienne a été confiée dans la foulée à la clinique Vets Now de Kirkcaldy. « Endolories, déshydratée, en hypothermie et en état de choc », elle a été soignée et va déjà mieux.

Quelques heures après son sauvetage, elle a retrouvé un peu plus de vitalité, ce qui a rassuré ses maîtres. Émus devant la mobilisation générale, le couple concluait : « Tout le monde voulait sauver notre chien, et je pense que cela a montré le meilleur de la nature humaine ».