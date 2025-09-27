Une chienne amenée au refuge saute de joie en retrouvant sa famille qu’elle n’avait pas vue depuis des mois

Elle avait disparu depuis des mois, et plus personne ne savait ce qu’elle était devenue. Pourtant, cette jeune chienne a finalement retrouvé les bras aimants de sa famille, dans une scène aussi touchante que pleine d’espoir. Entre sa disparition et ses retrouvailles, le personnel d’un refuge s’est parfaitement occupé d’elle et a vainement tenté de la faire adopter.

Le refuge de la Humane Society of Parkersburg, en Virginie-Occidentale (Etats-Unis), a été le théâtre d’une scène bouleversante, celle des retrouvailles inespérées entre une chienne et ses propriétaires qui ne s’étaient plus vus depuis plusieurs mois.



Humane Society of Parkersburg

Pompeii - c’est ainsi que les bénévoles l’appelaient - était “recherchée par sa famille depuis le mois de mai”, peut-on lire dans un post Facebook partagé par l’association le 5 septembre 2025 et comportant les images de ce moment touchant. “Vis ta meilleure vie, douce fille !” poursuit l’auteur.

“Pompeii, un jeune chiot doux et timide, est arrivé pour la première fois à la Humane Society de Parkersburg le 23 juin après avoir été trouvé errant”, explique Samantha Tannous, responsable au refuge, à Newsweek qui rapporte cette histoire. “A seulement 6 mois, elle était naturellement effrayée et désorientée par la vie en refuge”, ajoute-t-elle.

Malgré son jeune âge et sa douceur, personne parmi les candidats à l’adoption ne semblait s’intéresser véritablement à elle. Elle a donc passé près de 3 mois dans cette structure d’accueil, jusqu’à cet appel téléphonique de la part de sa famille.

“Une joie et un soulagement indescriptibles”

Cette dernière a fini par apprendre que Pompeii - qui s’appelle en fait Bitty - avait été admise à la Humane Society of Parkersburg et était “désespérée de retrouver son animal de compagnie bien-aimé”. Dès que ses maîtres ont eu la confirmation qu’il s’agissait bien de leur amie à 4 pattes, “ils ont fait le long trajet de 2 heures jusqu'à notre refuge, arrivant juste avant l'heure de fermeture”, indique la publication Facebook.

Humane Society of Parkersburg

Une explosion de bonheur, de sourires, de larmes et de câlins ont suivi… “La joie et le soulagement sur les visages de la famille étaient indescriptibles, et nous n'aurions pas pu rêver meilleure fin pour un parcours aussi émouvant”, conclut l’association. La vidéo est visible via ce lien.